Roma, scontro tra scooter e auto: morto 19enne, a investirlo poliziotto sotto effetto di alcol e droga

Altra notte di sangue sulle strade della Capitale dove, alle prime luci di mercoledì 24 agosto 2022, un 19enne è rimasto vittima di un incidente mortale. Il giovane, Simone Sperduti, è morto nel violento schianto tra il suo scooter, un Honda SH 300, è una Opel Meriva guidata da un poliziotto 46enne precedentemente sospeso dal servizio per motivi di salute.

Per il 19enne non c’è stato nulla da fare, sull’incidente è stato aperto un fascicolo d’indagine che vede l’agente indagato per omicidio stradale aggravato dalla positività all’alcol test e al test anti-droga.

Scontro tra scooter e auto, morto 19enne

Il terribile schianto che ha ucciso il 19enne Simone Sperduti è avvenuto poco dopo le 4.30 di mercoledì 24 agosto 2022 su via Prenestina, a ridosso del Grande Raccordo Anulare di Roma. Il giovane, secondo quanto ricostruito, avrebbe urtato violentemente contro l’Opel Meriva guidata da un agente di polizia, ma le cause sono ancora in fase di accertamento.

L’uomo, sotto choc, si è fermato a prestare soccorso al 19enne, ma all’arrivo dei soccorsi non c’era già più nulla da fare per il ragazzo. Il 46enne, come da prassi, è stato accompagnato in ospedale e sottoposto agli esami tossicologici che hanno dato esito positivo.

Il 46enne, secondo quanto riferito da La Repubblica, era stato sospeso da poco per motivi di salute e dopo l’incidente è stato condotto al carcere di Regina Coeli dove è stata disposta la custodia cautelare.

Le indagini sull’incidente

Le forze dell’ordine, intervenute sul posto per i rilievi del caso, dovranno ora cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente per fare chiarezza sulle responsabilità dello schianto mortale. A far luce su quanto accaduto potranno correre in aiuto i filmati delle videocamere della zona, ma anche alcuni testimoni che avrebbero assistito all’incidente. Tra loro c’è anche un’autista dell’Atac che era presente al momento dello schianto.

Sia lo scooter Honda SH 300 sia la Opel Meriva sono state poste sotto sequestro e saranno esaminate dai tecnici per cercare di comporre i tasselli della dinamica dello scontro. Da capire se le condizioni del manto stradale o la scarsa illuminazione pubblica possano aver contribuito nella dinamica dell’incidente costato la vita al 19enne

Chi era la vittima dell’incidente mortale

La vittima dello scontro mortale, Simone Sperduti, avrebbe compiuto 20 anni il prossimo dicembre e sognava di diventare vigile del fuoco come il papà. In attesa dei risultati del test del concorso fatto ddi recente, il 19enne faceva il magazziniere.

La mattina di martedì 23 agosto Sperduti si trovava su via Prenestina proprio per raggiungere il luogo di lavoro. “Era un ragazzo solare, d’oro” raccontano di lui gli amici sconvolti per la morte del giovane nato e cresciuto a Centocelle.

