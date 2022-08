Quattro giovani morti in un incidente a Godega Sant'Urbano: la dinamica della tragedia in provincia di Treviso

L’auto è finita fuori strada e per il guidatore e i passeggeri non c’è stato scampo. È successo in provincia di Treviso, a Godega Sant’Urbano.

Ecco cosa sappiamo dell’auto uscita fuori strada in provincia di Treviso che ha provocato la morte di quattro giovani in un incidente.

Quattro giovani morti in un incidente a Godega Sant’Urbano: la dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto nella notte tra ieri, sabato 13 agosto, e oggi, domenica 14 agosto, alle ore 2.30 circa.

A bordo dell’automobile viaggiavano quattro ragazzi, originari della provincia di Treviso. L’automobile guidata da uno del gruppo è finita fuori strada a Godega Sant’Urbano, nella provincia di Treviso.

Auto finisce fuori strada nella provincia di Treviso, chi erano le vittime: tutte giovanissime

I ragazzi, tutti maschi, erano giovanissimi: due erano infatti 18enni, gli altri due, invece, erano 19enni. In particolare, le iniziali di chi ha perso la vita nella tragedia di questa notte sono: D.D.R. nato nel 2004, M.D.R nato nel 2003 (avrebbe compiuto 19 anni il prossimo novembre), X.K, del 2003, e D.O, nato anche lui nel 2003.

Tragedia nelle campagne del Veneto: i soccorsi e i tentativi di salvataggio

Secondo quanto si apprende negli istanti successivi alla tragedia, i quattro ragazzi viaggiavano a bordo di un’utilitaria, una Volkswagen Polo nera.

Di preciso, la macchina è uscita fuori strada subito dopo l’ingresso in via Cordignano, che collega Cordignano e Godega (una strada di campagna), all’altezza di una curva a sinistra.

L’automobile è quindi uscita a destra, rovesciandosi all’interno di un fossato, non distante da una coppia di case.

Sono stati proprio i proprietari delle abitazioni a dare per primi l’allarme. Il boato è infatti stato abbastanza forte da svegliarli. Immediata quindi la chiamata al 118.

L’intervento dei medici e dei vigili del fuoco che hanno estratto i corpi dalle lamiere si è però rivelato inutile a salvare la vita ai giovani, i cui corpi sono stati tirati fuori dal groviglio metallico ormai privi di vita.

Sul posto è arrivata la polizia stradale, che sta effettuando i primi rilievi per mettere a fuoco l’esatta dinamica di quanto accaduto.