Roma, morto 50enne filippino aggredito da più persone: accoltellato nei pressi della stazione valle Aurelia

Un uomo 50enne di origini filippine è stato ucciso a coltellate, alle 19 circa di domenica 19 febbraio 2023, in via Anastasio II, nei pressi della stazione valle Aurelia a Roma.

La vittima: morto 50enne filippino

La vittima è stata trovata a terra, esanime, dagli agenti delle volanti allertati da passanti, secondo quanto riportato dall’agenzia Nova.

Giunti sul posto i soccorritori del 118, per l’uomo purtroppo non c’è stato nulla da fare.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata aggredita da un gruppo di persone.

Il 50 enne filippino sarebbe morto a causa delle ferite riportate da una o più armi da taglio. Sul posto è giunta la polizia.

Sono in corso indagini per individuare i responsabili della morte dell’uomo. L’ipotesi è che si tratti di un gruppo di connazionali ma il condizionale in questi casi è d’obbligo.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il luogo della violenta aggressione, vicino alla stazione Valle Aurelia

Ennesimo omicidio

Si tratta dell’ennesimo caso di omicidio dall’inizio dell’anno registrato nella capitale. In tutta Roma è caccia all’uomo che nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 febbraio ha aggredito e ucciso il caporalmaggiore dell’Esercito Danilo Lucente Pipitone.

Si tratterebbe di un volto noto alle forze dell’ordine di cui però si sono perse le tracce dopo la fuga a bordo di un’auto a noleggio. Il sospettato, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sarebbe il 32enne Mohamed Abidi, ex calciatore del Qatar e del Bologna. La lite, finite in tragedia, sarebbe scoppiata per un parcheggio.

Secondo le Le forze dell’ordine, che stanno indagando sull’episodio, l’uomo avrebbe fatto perdere le proprie tracce, scappando a bordo di una Fiat 500 Abarth a noleggio.