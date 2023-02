Roma, gambizzati due giovani in zona Casal Morena. Lo stesso giorno spari alle gambe contro una coppia a Ostia

A Roma due giovani sono stati colpiti alle gambe con colpi di pistola. L’agguato è avvenuto nella serata di sabato 11 gennaio. Lo stesso giorno, qualche ora prima, spari alle gambe contro una coppia di ristoratori di Ostia.

Agguato a Roma, gambizzati due giovani

Erano le 22:10 e i due giovani, un commerciante 27enne italiano e un 21enne di cui non sono state rese note occupazione e nazionalità, si trovavano in via dei Sette Metri, in zona Morena, nella periferia sud-est di Roma.

Il 27enne è stato colpito agli arti inferiori da almeno due pallottole. Ferito anche il 21enne. Quest’ultimo dopo l’agguato si era recato a casa ed è stato rintracciato in un secondo momento, come riporta ‘La Repubblica’.

Entrambi i giovani sono fuori pericolo: per il 27enne è stata stabilita una prognosi di 20 giorni, guaribile in 30 giorni invece il 21enne.

Gli agenti della Squadra Mobile di Roma stanno indagando raccogliendo testimonianze, esaminando i bossoli rinvenuti per terra e controllando la presenza di eventuali telecamere di videosorveglianza che possano fornire elementi utili.

Coppia di ristoratori gambizzata a Ostia

Nel pomeriggio dello stesso giorno una coppia è stata colpita alle gambe e ai glutei in via di Castel Porziano ad Ostia.

Erano le 18:30 e marito e moglie si trovavano in auto di fronte al ristorante di famiglia. A un certo punto sono sopraggiunti due uomini che hanno cominciato a sparare con una pistola di piccolo calibro prima di darsi alla fuga.

Dopo essere stati feriti, l’uomo e la donna hanno raggiunto l’ospedale Grassi con il proprio mezzo. Lì hanno raccontato alle forze dell’ordine di non conoscere l’identità dei loro assalitori. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Come riporta ‘Il Messaggero’ la coppia sarebbe proprietaria di un ristorante nei pressi del luogo dell’agguato. Le indagini sono coordinate dal commissariato di Ostia.

Sempre secondo il quotidiano romano, il marito sarebbe un 48enne uscito di galera da un anno e mezzo dopo aver scontato 20 anni per omicidio.

Indagini a 360 gradi

In entrambi i casi gli inquirenti cercano di capire se le persone colpite siano vittime di racket o se il movente delle aggressioni sia da ricercare altrove. Nel caso di Ostia non si esclude la pista dello spaccio o della ritorsione.