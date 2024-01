Roberta Bertacchi trovata morta impiccata a Casarano vicino Lecce: la versione del fidanzato sulla notte prima

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Roberta Bertacchi è stata trovata morta la mattina del 6 gennaio: il fidanzato era stato con lei la notte prima in casa a Casarano? Una domanda che si riapre dopo la testimonianza di quattro amici che metterebbero in contraddizione la sua versione, secondo la quale sarebbe rientrato a casa dai figli una volta lasciato il locale dove aveva passato la serata insieme alla fidanzata e al resto della compagnia.

La versione del fidanzato

La notte tra il 5 e il 6 gennaio Roberta Bertacchi e il fidanzato sono usciti insieme a un gruppo di amici per un cena fuori casa a Casarano, in provincia di Lecce.

All’interno del locale la coppia avrebbe iniziato a litigare, un dettaglio confermato sia dall’uomo che dai testimoni.

Roberta Bertacchi è morta la notte tra il 5 e il 6 gennaio: il fidanzato ha sempre riferito che la sera prima tornò a casa sua dopo una lite, ma alcuni testimoni lo contraddicono

Dopo la lite, dunque dopo aver lasciato il locale di Casarano, la coppia si sarebbe separata e il fidanzato sarebbe ritornato a casa per dormire con i figli.

Questo, almeno, è ciò che l’uomo avrebbe raccontato ai carabinieri dopo la morte di Roberta Bertacchi.

La versione dei testimoni

I testimoni raccontano che dopo essere usciti dal locale, dopo la lite, Roberta Bertacchi e il compagno 35enne si sarebbero separati. Dunque la ragazza sarebbe tornata a casa, ma subito dopo sarebbe stata raggiunta dalla comitiva.

Poco dopo il 35enne sarebbe andato a casa di lei, dove i due avrebbero ripreso a litigare. Lui sarebbe dunque andato va per poi fare ritorno in pochi minuti. Lì avrebbe trascorso poco tempo per poi lasciare definitivamente l’abitazione, dove sarebbero rimasti gli amici insieme a Roberta Bertacchi.

Alle 3 di notte la comitiva avrebbe lascito la casa della ragazza, che sarebbe dunque rimasta sola.

Com’è morta Roberta Bertacchi

Roberta Bertacchi, 26 anni, è stata trovata impiccata al balcone della sua abitazione la mattina del 6 gennaio. Intorno al collo portava la sciarpa della squadra di calcio locale, un regalo del suo fidanzato.

All’interno dell’appartamento gli inquirenti hanno rinvenuto oggetti rotti e altri elementi fuori posto. La pista più battuta è quella del suicidio, ma la Procura ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio contro ignoti.

Per il momento il fidanzato è stato ascoltato come persona informata sui fatti.