Ricatta l'amante e gli chiede 30 mila euro per non svelare la relazione alla moglie: arrestata casalinga

All’ennesimo appuntamento si è presentata con il piede di guerra: il marito avrebbe scoperto la loro relazione, per cui il costo del silenzio è di 30 mila euro. Così una casalinga, anch’ella sposata, ha minacciato il suo amante che frequentava da circa due anni.

Il ricatto all’amante

Teatro dell’episodio è Teramo.

Due persone sposate, lui e lei, che da due anni condividevano quella passione clandestina che fino a poche settimane fa era ignota ai rispettivi coniugi.

A Teramo una 46enne ha chiesto 30 mila euro all'amante per non riferire tutto alla moglie

Il 1° settembre, però, per la casalinga di 46 anni i giochi dovevano finire. Ha dato appuntamento al suo amante e gli ha riferito che il marito ha scoperto tutto.

Per far sì che la moglie di lui rimanesse all’oscuro di tutto, gli ha chiesto 30 mila euro.

L’estorsione e l’arresto

L’11 settembre l’amante le ha consegnato la cifra richiesta, ma poche ore dopo la donna è stata arrestata.

O meglio, è stata arrestata in flagranza di reato in quanto i carabinieri sono arrivati proprio nel momento in cui la donna stava ritirando il denaro.

All’appuntamento tra i due amanti c’era anche il marito di lei, complice dell’estorsione – stesso reato di cui sarebbe vittima Paul Pogba – che inizialmente si teneva nascosto per poi palesarsi poco dopo.

In questo momento la posizione del marito della 46enne è al vaglio degli inquirenti.

La denuncia e le indagini

Dopo essere stato ricattato, l’amante 60enne della casalinga si è sentito subito di confessare tutto alla moglie.

La consorte lo ha accompagnato dall’avvocato, che gli ha suggerito di denunciare subito il fatto ai carabinieri.

Ai militari, il 60enne ha raccontato: “Mi ha minacciato dicendomi che dovevo dargli i soldi in tempi brevi”.