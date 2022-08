Juventus, Paul Pogba minacciato da una gang e dal fratello con una richiesta di 13 milioni di euro

Paul Pogba minacciato con tentativi di estorsione da uomini armati. Questo è quanto sarebbe accaduto al centrocampista della Juventus e quanto ricostruito da ‘FranceInfo’, anche a seguito di un video annuncio pubblicato da Mathias Pogba, fratello del campione bianconero, su Instagram.

Paul Pogba minacciato da una gang

Dopo il caso Nedved, anche Paul Pogba finisce al centro della cronaca. Secondo la ricostruzione di ‘FranceInfo’, riportata da ‘SportMediaset’, tutto sarebbe iniziato tra il 25 e il 29 marzo 2022, quando la Nazionale Francese ha sfidato la Costa D’Avorio e il Sudafrica in una gara amichevole.

In quell’occasione Paul Pogba è passato per Lagny-sur-Marne per far visita alla sua famiglia, per poi vedersi trascinato in un appartamento di Parigi sotto la minaccia di uomini incappucciati e armati di fucili d’assalto.

Lì il centrocampista della Juventus avrebbe trovato anche alcuni amici di infanzia che lo avrebbero accusato di non averli più sostenuti economicamente da quando la sua carriera calcistica è decollata.

Per questo il gruppo criminale gli avrebbe chiesto 13 milioni di euro, un milione per ogni anno in cui il nome di Paul Pogba è annoverato tra le più importanti personalità del calcio.

Le altre visite dei ricattatori

L’episodio parigino non sarebbe stato l’unico.

Paul Pogba, sempre secondo ‘FranceInfo’, avrebbe rivelato di aver incontrato i ricattatori almeno in altre due occasioni.

La prima a Manchester, di cui ha indossato la maglia fino al 1° luglio 2022, poi alla Continassa, quartiere di Torino in cui sorge lo Juventus Training Center.

Proprio in Italia Paul Pogba avrebbe riconosciuto il fratello Mathias tra i ricattatori. In questo momento, ancora secondo ‘FranceInfo’, la polizia francese sta indagando per verificare le dichiarazioni di Paul Pogba.

Il video di Mathias Pogba: “Presto rivelazioni esplosive”

Il 27 agosto Mathias, in un video pubblicato sul suo profilo Instagram, ha riferito che presto verranno fuori “rivelazioni esplosive” sul conto del fratello Paul.

“Il mondo intero merita di sapere certe cose per decidere con cognizione di causa se [Paul, ndr] merita davvero ammirazione, rispetto, il suo posto nella squadra francese, se è una persona degna di fiducia”.

Nel mirino delle “rivelazioni esplosive” di Mathias ci sarebbero anche l’agente di Paul Pogba, Rafaela Pimenta, e all’attaccante del Paris Saint-German Kylian Mbappé.

Contro quest’ultimo, addirittura, Paul Pogba avrebbe chiesto un incantesimo da parte di un ‘marabout’, un santone musulmano, ma il centrocampista della Juventus ha respinto tali accuse.

Le parole degli avvocati di Paul Pogba

Il team di Paul Pogba ha inviato una nota firmata dai legali e dall’agente del campione bianconero a ‘FranceInfo’ che recita quanto segue:

“Le recenti dichiarazioni di Mathias Pogba sui social non sono purtroppo una sorpresa. Ad esse si aggiungono minacce e tentativi di estorsione in una banda organizzata contro Paul Pogba. Le autorità competenti in Italia e in Francia sono state informate”.