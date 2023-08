Riaffiora dai ghiacci del Cervino il cadavere di Giordano Donà: l'alpinista era scomparso nel 2019

Trovato il cadavere di Giordano Donà, l’alpinista di cui si sono perse le tracce il 28 marzo 2019. L’uomo, che all’epoca aveva 63 anni, voleva raggiungere il Monte Breithorn, ma non ce la fece e venne inghiottito dalla montagna. Ora la stessa montagna ne ha restituito il corpo.

L’annuncio della figlia

A riferire che il corpo dell’alpinista è stato trovato è stata la figlia Marina Donà, che ha spiegato la situazione tramite un post pubblicato su Facebook.

“Il mio caro papà Giordano – ha raccontato la donna – è stato ritrovato in questi giorni e solo in questo momento dopo tutti gli accertamenti del caso è stata confermata la sua identità. Anticipo inoltre che per sua volontà non verrà svolta alcuna funzione. Ringraziamo tutti per la comprensione e per la delicatezza che ci è sempre stata dimostrata”.

“Sono passati ormai più di quattro anni dalla sua scomparsa ma l’affetto di tutti è sempre tangibile. Grazie di cuore”, ha concluso Marina Donà.

Il recupero del corpo

Il cadavere di Giordano è riemerso dai ghiacci ed è stato recuperato lo scorso giovedì dalle autorità svizzere nella zona del Piccolo Cervino.

Polizia e soccorritori arrivati da Zermatt, subito dopo aver recuperato il corpo dell’alpinista, hanno contattato i familiari di Donà per avere informazioni utili circa il riconoscimento, che è stato effettuato nella giornata di venerdì 11 agosto.

I famigliari hanno riconosciuto l’attrezzatura e gli abiti che Giordano indossava al momento dell’escursione. Era uno sportivo molto conosciuto e amato tra i runner e gli appassionati di discipline da montagna anche per la sua simpatia.

Il viaggio da cui non è più tornato Giordano Donà

Donà, alpinista biellese di Occhieppo Inferiore, era scomparso il 28 marzo del 2019. Stava tentando un’ascensione che aveva come meta il Monte Breithorn, vetta a oltre 4 mila tra Italia e Svizzera.

Giordano era partito da Cervinia, aveva fatto tappa a Plain Maison per poi dirigersi alle Cime Bianche. Da quel percorso non ha più fatto ritorno.