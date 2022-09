Regina Elisabetta, il giallo del testamento: Harry rischia di non ricevere un centesimo dell'eredità

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Harry rischia di rimanere escluso dal testamento della Regina Elisabetta. Secondo alcune indiscrezioni di stampa, rimbalzate poche ore dopo la morte di Elisabetta II, il nipote della Regina rischia seriamente di non ricevere neanche un centesimo del patrimonio personale della nonna. La decisione sarebbe stata presa da Elisabetta II dopo le intemperanze del nipote, che insieme alla moglie Meghan si è dimesso da “membro senior” della famiglia reale.

L’eredità della Regina Elisabetta vale 447 milioni di dollari

In base a una stima di Forbes, la monarchia britannica vale qualcosa come 88 miliardi di dollari. La Regina Elisabetta possedeva una parte di questa fortuna, circa 447 milioni di dollari, che dovrebbero andare alla sua famiglia.

Il patrimonio personale della Regina appena scomparsa ammontava a 85 milioni di dollari, ricevuti dalla Regina Madre, più 12 milioni da parte del marito Filippo. Inoltre, del patrimonio della Regina fanno parte anche i famosi 300 gioielli.

Testamento della Regina, Harry rischia l’esclusione

I tabloid inglesi sono certi che Harry “il ribelle” sia stato escluso dal testamento della Regina. Le ultime foto del secondogenito di Carlo e Diana lo dimostrerebbero: scuro in volto e solo, è stato l’ultimo ad arrivare a Balmoral (ad annuncio già dato) e il primo ad andarsene. La modifica del testamento risalirebbe allo scorso agosto. Secondo lo Star e l’International Business Elisabetta avrebbe escluso dal testamento anche Lilibeth Diana e Archie, suoi pronipoti e figli di Harry e Meghan.

La decisione della Regina sul testamento dopo le intemperanze di Harry e Meghan

Due anni fa il principe Harry e Meghan aveva deciso clamorosamente di abbandonare il ruolo di “membri senior” della famiglia reale. La coppia, inoltre, ha assunto nel corso dei mesi altri comportamenti che non sono piaciuti alla famiglia reale britannica.

L’episodio più clamoroso è stato sicuramente l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey nella quale, tra le altre cose, la famiglia reale era stata velatamente accusata di razzismo nei confronti di Meghan Markle.

Fonte foto: ANSA Le prime pagine dei tabloid dopo l’intervista di Harry e Meghan con Oprah Winfrey

Testamento della Regina, Harry può comunque contare su altre eredità

Tuttavia, anche in caso di esclusione dal testamento della Regina Elisabetta, Harry non resterebbe al verde. Nel 1997, alla morte della madre Diana, ricevette metà del patrimonio di quest’ultima. Inoltre, nel 2002, la Regina Madre aveva lasciato buona parte del suo patrimonio (27 milioni di dollari in totale) proprio ad Harry, proprio con l’obiettivo di garantirgli una stabilità economica anche da secondo in linea di successione.

I gioielli della Regina andrebbero a Kate e Charlotte

Secondo i soliti tabloid i gioielli della Regina Elisabetta andranno alla moglie del principe William, Kate Middleton, e alla pronipote Charlotte.

Harry, come riferito dal suo portavoce, rimarrà nel Regno Unito durante il periodo di lutto (i funerali della Regina sono in programma lunedì 19 settembre) ma non è ancora chiaro se Meghan prenderà parte alle esequie solenni.