Regina Elisabetta, la linea di successione: dal Principe Carlo a William e Harry

Sarà il Principe Carlo a diventare re alla morte della Regina Elisabetta II. Esiste, infatti, una linea di successione ben chiara e il figlio della sovrana, investito del titolo di principe del Galles nel luglio del 1969, è in cima a questo elenco.

Il Principe Carlo, il “mancato Re”

La straordinaria longevità della Regina Elisabetta II ha prolungato l’attesa della corona per il Principe Carlo, ironicamente soprannominato il “mancato Re” proprio per l’attesa che dura ormai da quasi tre quarti di secolo e per la sua età avanzata (ha 73 anni).

Il Principe William, primogenito di Carlo e Diana, e i suoi figli

Dopo Carlo d’Inghilterra, la linea di successione al trono vede spuntare il nome del Principe William, primogenito di Carlo e Lady Diana. Il Duca di Cambridge è spostato dal 2011 con Kate Middleton e la coppia ha 3 figli che, in linea di successione, seguono il padre in ordine di nascita: ciò significa che George è il terzo in linea di successione dietro a Carlo e William, Charlotte è quarta e il piccolo Louis è quinto.

Fonte foto: ANSA Il principe William, con la moglie Kate Middleton. Il Duca di Cambridge, figlio primogenito di Carlo d’Inghilterra e Lady Diana, è terzo in linea di successione.

Harry, secondogenito di Carlo e Diana, e i suoi figli

In sesta posizione c’è Harry, secondogenito di Carlo d’Inghilterra e Lady Diana. Subito dietro di lui, cioè rispettivamente in settima e ottava posizione, ci sono i figli avuti con Meghan Markle: Archie e Lilibet.

La “Mexit”, cioè la decisione dei Sussex di abbandonare i compiti reali e il Regno Unito (e la perdita del titolo di “Sua Altezza”) per trasferirsi prima in Canada e poi negli Stati Uniti d’America, non ha avuto effetto sulla linea di successione.

Gli altri figli della Regina Elisabetta

Gli altri figli e gli altri nipoti della Regina Elisabetta devono “accontentarsi” delle posizioni dalla nona in poi. In nona posizione c’è Andrea, terzo figlio della Regina Elisabetta. A seguire c’è la sua prole.

Il Principe Eduardo è quattordicesimo in linea di successione. Anna, secondogenita della Regina Elisabetta ma scavalcata in linea di successione dai fratelli maschi, compare solo in diciassettesima posizione.