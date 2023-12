Ragazza di 16 anni accoltella una compagna di classe dopo una lite in una scuola della Germania

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare a diverse testate di attualità.

Una ragazza di 16 anni ha accoltellato una sua compagna di classe. È accaduto in Germania, nella scuola della città settentrionale tedesca di Cuxhaven. La giovane, di 15 anni, non è in pericolo di vita, ma è stata costretta a restare in ospedale dove è al momento ricoverata. L’accoltellamento è l’ultima fase di una lite nata in classe davanti all’insegnante e agli altri studenti. Alcuni sono intervenuti nel tentativo di bloccare il litigio e la ragazza, ma senza successo.

Accoltellata a scuola

Inutile i tentativi di sedare la lite da parte dei compagni e dell’insegnante, presente al momento dell’aggressione. La sedicenne aveva con sé un coltello e ha deciso di usarlo contro la sua coetanea. Il motivo del litigio è ignoto.

Fonte foto: IPA Cuxhaven in Germania, luogo dell’aggressione

I soccorsi

Immediati i soccorsi da parte del personale scolastico e sanitario. Un’ambulanza è giunta, chiamata dai docenti accorsi durante il litigio, nella scuola della città settentrionale tedesca di Cuxhaven.

La giovane ferita, di 15 anni, non è in pericolo di vita, ma è stata trasportata in ospedale dove è ricoverata e sta ricevendo le cure adeguate. Per l’aggressione invece sono le forze dell’ordine a indagare e hanno preso in custodia la ragazza di poco più grande.

Incidenti a scuola in Germania

L’incidente in Germania (Paese dal quale è rientrata l’auto di Filippo Turetta) non è il primo. Recentemente un altro fatto simile si è verificato: a maggio un ragazzo di 17 anni ha aggredito e ferito con un coltello un suo coetaneo. In questo caso l’evento si è verificato in un istituto professionale di Wildeshausen, vicino a Brema.

In quell’occasione il giovane fermato per l’aggressione è stato internato in un ospedale psichiatrico. Difficile al momento dire se avverrà lo stesso per la giovane di Cuxhaven, ma è molto probabile che avvenga un processo non troppo diverso, con un tentativo di trovare la radice della violenza dietro l’aggressione.