Spari nell'Università di Praga con almeno 10 morti e 30 feriti: l'attentatore è stato ucciso dalla polizia

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La polizia è intervenuta nella centrale piazza Jan Palach a Praga in seguito a degli spari segnalati nella sede della Facoltà di Lettere dell‘Università Carolina. Sul posto sono accorsi tutti i servizi di emergenza. Secondo le informazioni della polizia, ci sarebbero almeno 10 morti e 30 feriti. Secondo quanto riferito dai media locali, l’attentatore, un uomo, sarebbe stato ucciso.

Ucciso l’attentatore

Secondo informazioni diffuse dalla polizia l’uomo armato in azione all’università di Praga sarebbe stato eliminato.

Sul posto ci sono alcuni morti e decine di feriti.

Il bilancio

Jana Postova, portavoce dei soccorritori di Praga, ha dichiarato che ci sarebbero almeno 10 morti e circa 30 feriti, di cui 9 gravi.

Persone barricate nelle aule, poi l’evacuazione

Alcune persone presenti nell’ateneo si sarebbero barricate nelle aule, stando alle dichiarazioni della portavoce Tereza Marková.

Testimoni hanno scritto sui social di aver sentito diversi spari.

Dopo alcuni minuti, l’edificio è stato evacuato.

Sul posto il ministro dell’Interno

Vit Rakusan, ministro dell’Interno, si è recato sul posto, confermando la morte dell’assalitore.

Parlando alla tv pubblica, e ripreso dall’Adnkronos, ha anche detto che non ci sono altri sospetti e quindi non ci sono imminenti pericoli per la popolazione, comunque esortata a collaborare con la polizia.

Le parole del sindaco

Il sindaco di Praga, Bohuslav Svoboda, ha ammesso di essere “totalmente scioccato per quello che è accaduto”.