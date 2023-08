Raccoglie 30 milioni di dollari dai fedeli e sparisce: l'FBI cerca in tutto il mondo il missionario truffatore

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Missionario truffatore. Jason Gerald Shenk ha raccolto per anni fondi per predicare la bibbia in Cina, diventando molto famoso in alcune comunità religiose negli Stati Uniti. Ora però è scomparso con 30 milioni di dollari raccolti.

La raccolta dei fondi

Jason Gerald Shenk, 45 anni di Dublin, nello stato americano della Georgia, fino ad alcuni anni fa era un rispettato missionario che prometteva di evangelizzare la Cina, assistere le vittime di disastri naturali o aiutare i poveri.

Le comunità di evangelici e amish che frequentava lo veneravano quasi come un santo, tanto che negli anni tra il 2010 e il 2019 hanno donato per le sue cause benefiche più di 30 milioni di dollari.

Fonte foto: 123RF Santiago del Cile, dove potrebbe trovarsi il finto missionario

Il sedicente religioso però si è rivelato essere un truffatore. Poco prima del Covid è scomparso, e ora l’FBI ha aperto un’inchiesta sul suo conto e lo cerca in tutto il mondo.

La vita segreta del missionario

I fondi sottratti ai fedeli non finivano nell’evangelizzazione dell’oriente, né tantomeno ai poveri o ai bisognosi. Shenk al contrario li spendeva in vari modi, dagli immobili ai mercati azionari.

Un milione è andato in diamanti e altri metalli preziosi, ben 7 nella sua azienda di famiglia, 320 mila per comprare una casa a Santiago del Cile. Poi 4 milioni in polizze sulla vita e 850 mila nelle azioni di un’azienda nucleare americana.

Non solo investimenti però. Il finto missionario aveva anche il vizio del gioco. Aveva infatti speso oltre un milione di dollari in un sito di scommesse ora chiuso per frode. Sul suo conto anche più di 800 mila dollari in pagamenti tramite carta di credito.

L’FBI lo cerca in tutto il mondo

La giustizia americana ha però messo gli occhi sull’operato di Shenk e punta a rintracciarlo. Il finto missionario però è ormai scomparso, e nessuno sembra sapere dove si trovi.

Le ipotesi degli inquirenti lo danno possibilmente in California, alle Hawaii o anche fuori dagli USA, in Paesi che era solito frequentare come Shangai, o il Cile.

È accusato di numerosi reati, tra cui la frode bancaria, il riciclaggio di denaro a livello internazionale e l’occultamento di denaro. Rischia fino a 20 anni di carcere oltre alla restituzione di quanto sottratto ai fedeli.