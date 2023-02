Qatargate, eurodeputato belga Tarabella in stato di fermo: è sotto interrogatorio

Nuovi sviluppi sul caso legato allo scandalo Qatargate: l’eurodeputato belga Marc Tarabella è in stato di fermo.

Qatargate, Tarabella sotto interrogatorio in stato di fermo

Stando a quanto riferito dall’agenzia ‘ANSA’, si trova sotto interrogatorio in stato di fermo: lo ha reso noto la Procura federale. Nel pomeriggio di venerdì 10 febbraio, il giudice istruttore deciderà se trasformare il fermo in arresto.

Tarabella e la revoca dell’immunità parlamentare

Come ricorda ‘LaPresse’, Tarabella, che si è sempre detto estraneo ai fatti contestati, era già stato espulso dal gruppo S&D al Parlamento europeo. Il 2 febbraio la plenaria dell’Eurocamera aveva votato per la revoca della sua immunità parlamentare.

Chi è Marc Tarabella

Marc Tarabella, nato l’11 marzo 1963 a Ougrée, è un politico belga di origine italiana. I nonni emigrarono da Azzano di Seravezza in Belgio al termine della Seconda Guerra Mondiale.

Nel 1986 si è laureato in Sociologia all’Università di Liegi. La sua carriera politica ha preso il via nel 1988, quando è diventato consigliere comunale di Anthisnes, restando tale fino al 1994, anno in cui è diventato sindaco della città belga.

Nel 2004 è stato eletto al Parlamento europeo. Marc Tarabella ha poi confermato il proprio seggio anche nel 2009, nel 2014 e nel 2019.

Nel 2014, Tarabella attaccò l’attuale vice Presidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini nell’Aula di Strasburgo: “È una vergogna sentirla in Aula. Per un anno e mezzo abbiamo lavorato con gli altri correlatori ma lei non l’abbiamo mai vista. Sei un fannullone in questo Parlamento”.

Nel 2021, con un video pubblicato su Youtube, Marc Tarabella ha annunciato la sua iscrizione al partito italiano Articolo Uno.

Nel dicembre del 2022, gli investigatori hanno perquisito l’abitazione di Marc Tarabella nell’ambito delle indagini sullo scandalo Qatargate. Il 18 gennaio del 2022, il gruppo S&D (socialisti e democratici) al Parlamento europeo aveva annunciato: “Il Gruppo di S&D ha deciso all’unanimità di escludere Marc Tarabella come membro, in conformità con l’articolo 2.6 del nostro Regolamento. Visto che Andrea Cozzolino in precedenza si era escluso per il tempo dell’indagine in corso, entrambi i membri passeranno al gruppo dei Non iscritti”.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.