Putin ha un altro alleato: 20 navi da guerra russe e cinesi hanno circondato il Giappone

Proseguono gli avvistamenti di navi da guerra russe e cinesi che navigano attorno al Giappone. È un altro segno della pressione che le due superpotenze stanno esercitando su Tokyo in un periodo di grandi tensioni diplomatiche su dossier cruciali come Taiwan e Ucraina.

Le navi “circondano” Tokyo

Lo scorso 22 giugno, il ministero della Difesa giapponese ha affermato che le forze armate hanno avvistato cinque navi da guerra russe guidate da un cacciatorpediniere che attraversava lo stretto di Tsushima, che separa il Giappone e la Corea del Sud.

La flotta russa di cinque navi è rimasta vicino alle isole giapponesi per una settimana, da Hokkaido nel nord a Okinawa nel sud. Nel frattempo, almeno due navi da guerra cinesi e una nave da rifornimento sono state avvistate martedì nelle isole Izu, a circa 500 chilometri (310 miglia) a sud della capitale Tokyo. Una di quelle navi sembrava essere la Lhasa, secondo grande cacciatorpediniere Type 055 classe Renhai.

Una dimostrazione di forza

Come ha spiegato alla Cnn James Brown, professore associato di scienze politiche alla Temple University di Tokyo, questa è un’evidente “dimostrazione di forza sia da parte della Russia che della Cina”.

Secondo Tokyo, tuttavia, non è scontato che Russia e Cina stiano coordinando le loro azioni, come hanno fatto nell’ottobre 2021 quando 10 navi da guerra russe e cinesi hanno partecipato insieme a esercitazioni in cui hanno circumnavigato gran parte dell’arcipelago giapponese. Tuttavia, entrambe le flotte continuano a transitare attorno al Giappone, contribuendo così ad alzare la tensione in Estremo Oriente.

Sale la tensione in oriente

Secondo il Sankei Shibum, nel mese di giugno sono state avvistate complessivamente 20 navi da guerra, di cui 4 cinesi e 16 russe. La missione cinese è durata dal 12 al 19 giugno.

Fonte foto: ANSA Il presidente russo Vladimir Putin

Non è la prima volta che le forze russe e cinesi conducono operazioni di pattugliamento attorno al Giappone. È accaduto anche quando il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha ospitato a Tokyo, nel mese di maggio, un vertice del Quadrilateral Security Dialogue con i leader di Stati Uniti, Australia, India.

Le forze aeree cinesi e russe hanno condotto pattugliamenti aerei strategici congiunti sul Mar del Giappone, sul Mar Cinese orientale e sull’Oceano Pacifico, in quello che il ministero della Difesa cinese ha definito parte di un piano annuale di cooperazione militare.