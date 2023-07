Prova a rapire una bambina a Imperia dopo avere urlato contro padre e nonna: fermata ragazza di 19 anni

Attimi di tensione a Imperia, nel ponente ligure, dove nel pomeriggio di lunedì 17 luglio una giovane avrebbe tentato di rapire una bambina dopo avere aggredito verbalmente il papà e la nonna.

Tentato rapimento a Imperia

Il fatto è avvenuto nei pressi della farmacia di largo Sabatini, in zona Oneglia.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Imperia stanno ancora delineando i contorni della vicenda. Fonte foto: Tuttocittà.it Il cerchio rosso indica la zona in cui si sono svolti i fatti: largo Sergio Sabatini si trova in una zona residenziale di Imperia.

Ciò che si apprende, come riporta il Corriere della sera, è che la vicenda coinvolge una ragazza di 19 anni.

Secondo il racconto di alcuni testimoni la giovane, in abbigliamento da runner e dai lunghi capelli biondi, avrebbe fermato la famiglia per strada.

Prima si sarebbe rivolta alla bimba dicendole “vieni via con me”. Poi si sarebbe voltata verso gli adulti urlando ripetutamente “datemi la bambina!”.

L’uomo e l’anziana, insieme alla piccola, avrebbero allora cercato riparo entrando nella farmacia, ma la ragazza li avrebbe seguiti anche lì dentro.

Giunti immediatamente sul posto i carabinieri hanno immobilizzato la giovane bloccandola a terra, mentre lei continuava a urlare e a manifestare comportamenti aggressivi.

Il posto è stato poi raggiunto anche dalla Croce Rossa di Imperia e dagli operatori del 118.

Ragazza portata in ospedale per accertamenti

I sanitari sono riusciti a calmare la giovane, che è stata portata in caserma per l’identificazione e poi in ospedale per una serie di test clinici.

Anche la bimba e i parenti sono stati accompagnati in ospedale, ma per precauzione. La farmacia avrebbe riportato alcuni danni.

Secondo i militari, la ragazza non sarebbe riuscita a toccare la bambina e non risulta in stato di arresto.

In passato avrebbe già dato in escandescenze in pubblico. Ora si punta a capire se la giovane fosse effettivamente intenzionata a compiere un rapimento o se la sua mente fosse alterata da qualche sostanza.

Il caso è finito all’attenzione della procura. Il pm dovrà valutare eventuali ipotesi di reato.

Tentati rapimenti di bambini nella cronaca recente

Mentre ancora si cerca Kata, la bambina di 5 anni sparita a Firenze, la cronaca riporta una serie di tentativi di rapimenti ai danni di minori.

A fine giugno uno sconosciuto ha provato a rapire una bimba di 4 anni nel parco Vergani di Milano.

Solo pochi giorni prima una donna ha provato a rapire una bimba di 4 mesi a Vercelli.

A inizio giugno un uomo ha tentato di rapire una bambina di 3 anni alla stazione di Ferrara.