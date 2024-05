Gemelle Kessler pensano alla morte: "Vogliamo le nostre ceneri nella stessa urna, insieme a quelle del cane"

Le gemelle Kessler hanno idee molto chiare su come andranno gestiti la loro morte e il loro funerale. Le disposizioni riguardano anche il loro amato cane. Resta però da vedere quale sarà la risposta della legge tedesca nei confronti di richieste non convenzionali.

La disposizione per il funerale delle gemelle Kessler

Le storiche showgirl, anima di fortunati varietà televisivi degli Anni ’60 e ’70, oggi hanno 87 anni. Così hanno scritto le gemelle Kessler nel loro testamento:

Io e Ellen vogliamo che le nostre ceneri vengano mischiate un giorno con quelle di nostra madre e possano essere conservate tutte e tre insieme. Ne abbiamo dato disposizione nei nostri testamenti. L’urna comune fa risparmiare spazio. Al giorno d’oggi si dovrebbe risparmiare spazio ovunque. Anche al cimitero.

Le gemelle Kessler in una foto del 1974.

Questa la dichiarazione resa da Alice Kessler a Bild. L’urna della madre delle gemelle Kessler si trova nel cimitero di Gruenewald, non lontano da Monaco.

Ma le Kessler vorrebbero con sé anche le ceneri di Yello, il barboncino lasciato in eredità dalla madre:

Lo amavamo più di ogni altra cosa. Era sempre una grande gioia tornare a casa e vedere quanto era felice il cane con i suoi due proprietari.

Il nodo della questione riguarda però le effettive possibilità messe a disposizione dalla legislazione tedesca: in Baviera non è consentito seppellire due persone nella stessa urna. E non è consentito tumulare un cane in un cimitero umano.

Il patto delle Kessler

Tempo fa le gemelle Kessler confessarono il loro patto per l’eutanasia al settimanale Chi. In caso una delle due dovesse finire in stato vegetativo, l’altra dovrà aiutarla a morire.

Chi sono le gemelle Kessler

Alice ed Ellen Kessler sono nate il 20 agosto nel 1936 a Nerchau, fra Lipsia e Dresda. La cittadina all’epoca si trovava in Germania Est. La famiglia Kessler fuggì nella Germania Ovest.

A 19 anni le Kessler entrarono a far parte del corpo di ballo delle Blubell Girls. Nel 1959 rappresentarono la Germania Ovest all’Eurovision Song Contest, arrivando ottave.

Il vero successo arrivò quando l’Italia si accorse di loro. Le gemelle si trasferirono nel Bel Paese nel 1961. Dopo una serie di partecipazioni minori a Cinecittà, vennero scritturate per la trasmissione televisiva Giardino d’inverno. Da lì in poi si fecero notare per parti sempre più importanti sia nel cinema che in tv.

La consacrazione definitiva arrivò quando la Rai affidò a loro la sigla d’apertura di Studio Uno (Da-da-un-pa).