Laura Aprati e i capelli persi in una notte, giornalista Rai racconta il dramma della calvizie per l'alopecia

La giornalista Rai Laura Aprati ha raccontato la drammatica perdita dei capelli dalla sera alla mattina a causa dell’alopecia. La caduta dei capelli e di tutti i peli del corpo è stata causata a sua volta da una fibromialgia. “Nulla è stato più come prima”, ha confessato la cronista.

Mi sono alzata una mattina e non avevo più un capello in testa. Mi sono guardata alla specchio e non mi sono riconosciuta: ‘Chi è questa persona?’, ‘Cosa mi è successo?’. Nell’arco di tre giorni non avevo più un pelo su tutto il corpo: né ciglia e sopracciglia. Uno shock. Da quel momento nulla è stato più come prima.