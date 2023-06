Sconosciuto prova a rapire bimba di 4 anni nel parco Vergani di Milano: la piccola salvata dalla baby sitter

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Un uomo ha tentato di rapire una bambina di soli 4 anni in pieno giorno, a Milano, lo scorso giovedì 22 giugno. È accaduto al parco Vergani, appena dopo la scuola: lo sconosciuto si è avvicinato alla piccola ed è quasi riuscito a portarla via. Solo l’intervento tempestivo della baby sitter ha scongiurato il peggio, allontanando l’uomo che ora è stato denunciato. Le forze dell’ordine sono al lavoro per identificarlo e rintracciarlo, mentre la comunità teme che possa agire di nuovo.

Il tentato rapimento

L’episodio risale a una settimana fa, giovedì 22 giugno. I bambini, al termine della giornata scolastica, giocavano indisturbati e si divertivano nel parco Vergani, lì dove c’era anche la piccola di 4 anni.

Intorno alle 16:30, la bimba stava giocando nell’area ludica di fronte alla scuola dell’infanzia Pier Capponi, situata nella zona di Pagano.

Fonte foto: Tuttocittà Il Parco Guido Vergani, in prossimità della scuola frequentata dalla bambina, dove è avvenuto l’episodio

All’improvviso, l’incubo. Un uomo si è avvicinato di soppiatto alla bambina, e ha tentato di rapirla. Non aveva fatto i conti, però, con la baby sitter che aveva appena assistito alla scena.

L’uomo è scappato

Fortunatamente, la pronta reazione della baby sitter presente sul posto ha fatto allontanare l’uomo misterioso, che si è rapidamente dileguato senza lasciare tracce.

Il padre della bimba, un italiano di 35 anni, ha denunciato l’incidente alla stazione dei carabinieri di Porta Magenta.

L’identikit del rapitore

L’uomo ha descritto l’aggressore come un individuo di carnagione scura, probabilmente straniero, che apparentemente aveva intorno ai 40 anni.

La sicurezza dei bambini è una priorità assoluta, e le autorità stanno facendo tutto il possibile per garantire che un evento del genere non si ripeta.

Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per identificare l’aggressore. Stanno ascoltando i testimoni oculari e analizzando attentamente i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nelle vicinanze, nella speranza di individuare il responsabile di questo attacco ignobile.

Un altro caso a Milano

Una città grande come Milano non è certamente nuova a episodi del genere, che purtroppo stanno diventando sempre più frequenti. Molto spesso, i possibili rapitori non si fanno alcuno scrupolo, agendo alla luce del sole e anche in zone molto frequentate.