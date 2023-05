Bambino di 2 anni rischia di essere rapito a Milano in pieno centro: preso da una donna, salvato dal papà

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Tentato rapimento di un bambino in pieno centro a Milano. Sarebbe stato il papà a sventare tutto riprendendosi il figlio di due anni dalle braccia di una ragazza che aveva agguantato il bimbo e tentato di allontanarsi. Dopo alcune ricerche in zona, la giovane è stata rintracciata dai carabinieri e denunciata per sequestro di persona.

Tenta di rapire un bimbo in centro a Milano

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di domenica 21 maggio nella centralissima piazza Gae Aulenti a Milano, nella zona di Porta Nuova. Sarebbe stata una ragazza di 21 anni a tentare di rapire un bambino di 2 anni in mezzo a centinaia di persone che come ogni weekend affollano la zona.

La giovane avrebbe preso in braccio il piccolo tentando di allontanarsi, ma sarebbe stata bloccata dal padre 41enne del bimbo, sventando così il tentativo di rapimento.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il tentato rapimento è avvenuto in piazza Gae Aulenti

La dinamica del tentato rapimento

Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri intervenuti sul posto e riportata da Il Giorno, una donna sconosciuta si sarebbe avvicinata al bambino, lo avrebbe preso in braccio e avrebbe provato ad allontanarsi senza essere vista verso la stazione Garibaldi.

Il padre del piccolo ha capito subito quello che stava accadendo, è intervenuto per bloccarla ed è riuscito a riprendersi il figlio. Il bimbo sta bene e non ha riportato ferite.

Chi è la donna che ha tentato di rapire un bimbo

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno subito avviato le ricerche della donna. Grazie alle descrizioni raccolte, nel giro di pochi minuti i militari sono riusciti ad individuare e fermare la ragazza poco distante dal luogo del tentato rapimento.

Identificata, si tratta di una italiana di 21 anni residente in zona San Siro, con precedenti per reati contro il patrimonio. Da quanto emerso la giovane avrebbe problemi di natura psichiatrica.

La giovane è stata denunciata a piede libero per sequestro di persona, sono in corso accertamenti per cercare di capire le intenzioni della giovane e ricostruire la vicenda.