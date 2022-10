Professore trovato morto in carcere, era accusato di aver violentato una studentessa: mistero sul decesso

Giallo attorno alla morte dell’insegnante Brandon Holbrook che è stato trovato senza vita nella cella in cui era rinchiuso. L’uomo, 26 anni, era accusato di aver violentato una studentessa di 14 anni.

Holbrook si trovava nel penitenziario della contea di St Louis (Stati Uniti, Missouri). Di recente il personale del carcere lo ha rinvenuto privo di vita. L’uomo aveva lavorato come supplente alla Bernard Middle School (St. Louis).

Il ritrovamento del cadavere

Le guardie della prigione non appena hanno notato che il docente non aveva conoscenza hanno provato a somministrargli il Narcan -farmaco che inverte gli effetti dell’overdose – credendo che si ci fosse stato un tentativo di suicidio tramite l’assunzione di droghe. Tuttavia la medicina non ha avuto alcun effetto.

Al momento del decesso, il 26enne si trovava in quarantena dopo aver contratto il Covid. Da quanto riferiscono i media statunitensi, non avrebbe avuto alcun disturbo mentale, né avrebbe mai dato modo di pensare ad atti autolesionisti o suicidi.

Da accertare le cause del decesso

La polizia non è ancora sicura di come sia morto Brandon. Pare che la causa non sua un’overdose. Inoltre sul suo corpo non sono stati trovati segni di autolesionismo. Ora è in corso un indagine per capire cosa possa essere successo.

Le accuse

Brandon si trovava dietro le sbarre perché accusato di aver violentato tre volte una studentessa di 14 anni. La ragazza sarebbe stata adescata online e poi abusata.

Dopo la denuncia della ragazza si sarebbero fatte avanti altre due vittime. Per il supplente sono scattate le manette. L’insegnante si sarebbe dovuto presentare a processo tra due settimane.