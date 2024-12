Omicidio di Emanuela Marrulli a Lungavilla, trovata morta in casa dal convivente: dubbi sul suicidio

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Potrebbe esserci un omicidio dietro la morte di Emanuela Marrulli, la donna di 38 anni trovata senza vita dal suo convivente nella sua abitazione a Lungavilla, nella provincia di Pavia. La Procura di Pavia ha disposto l’autopsia sul suo corpo e il sostituto procuratore ha aperto un fascicolo d’indagine con l’ipotesi di “morte in conseguenza di un altro delitto”.

Cosa si sa sulla morte di Emanuela Marrulli a Lungavilla

A riportare i dettagli di quello che viene descritto come un “giallo” è il quotidiano locale La Provincia Pavese. Emanuela Marrulli, una donna di 38 anni che era in cura al Serd (dopo aver avuto problemi di tossicodipendenza), è stata ritrovata senza vita all’interno della sua abitazione a Lungavilla, nell’Oltrepò Pavese.

A ritrovarla priva di sensi sul pavimento, in cucina, sarebbe stato il suo convivente. Si tratta di un uomo di 57 anni.

Gli ultimi sviluppi sulle indagini sul caso Emanuela Marrulli

Sul caso della morte di Emanuela Marrulli hanno avviato le indagini i carabinieri.

La Procura di Pavia ha disposto l’autopsia per far luce sul decesso di Emanuela Marrulli. Il sostituto procuratore Diletta Balduzzi ha aperto un fascicolo, la cui ipotesi è “morte in conseguenza di un altro delitto“.

La richiesta della famiglia di Emanuela Marrulli

La famiglia di Emanuela Marrulli non crede a un gesto estremo della donna. I suoi familiari hanno quindi chiesto agli investigatori che venga fatta completa chiarezza sulla sua morte prematura nella provincia di Pavia.