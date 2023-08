Problemi di salute per la cantante Francesca Michielin, concerti annullati: "Tra pochi giorni sarò operata"

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Francesca Michielin si deve operare. L’annuncio sui social da parte della cantante, che ha dovuto rinunciare a due concerti di agosto. Riprenderà il suo tour a settembre, quando si sarà ristabilita del tutto.

La malattia di Francesca Michielin

La cantante Francesca Michielin soffre di problemi di salute che la costringeranno a saltare due date del suo tour “L’estate dei cani sciolti”. L’annuncio è arrivato tramite un video diffuso dalla stessa artista sui social.

Nel filmato Michielin non specifica quale sia il problema ma annuncia ai fan l’impossibilità di tenere i concerti programmati: “è giusto che abbiate la massima trasparenza. Ho un problema di salute ed è giusto che, per stare meglio al più presto, debba fare un intervento”.

La cantante ha poi rassicurato i suoi fan: “Non allarmatevi, per favore e scusatemi per questo disagio. Avrò bisogno di un po’ di tempo per recuperare ma a settembre tornerò come nuova”.

Quali date del tour saranno annullate

Saranno quindi due le date del tour “L’estate dei cani sciolti”, previste per agosto, che Francesca Michielin si troverà costretta ad annullare a causa della sua malattia.

Si tratta dei concerti del 13 agosto a Castellaneta Marina e del 29 agosto a San Vito al Tagliamento. L’ultimo concerto prima di settembre sarà quindi quello dell’8 agosto ad Alcamo.

“Non vedevo l’ora di suonare, ma per un problema di salute per cui dovrò sottopormi a un intervento fra pochi giorni, sono costretta ad annullare queste due date” ha detto sui social la cantante.

L’operazione e l’appello ai fan

Francesca Michielin dovrà quindi sottoporsi a breve a un intervento chirurgico: “L’ospedale mi ha programmato un’operazione nei prossimi giorni” ha affermato la cantante, rivolgendosi al suo pubblico.

Ha poi chiesto ai suoi fan di mandarle “good vibes”, vibrazioni positive, espressione inglese che si può tradurre con “buona fortuna”. A settembre, oltre agli impegni sul palco, Francesca Michielin tornerà anche alla conduzione di XFactor.