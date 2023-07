Salta il concerto di Guè a Palermo per un problema burocratico: come ottenere il rimborso dei biglietti

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Un cortocircuito burocratico mai visto. Così gli organizzatori descrivono la serie di problemi che ha fatto saltare il concerto di Guè a Palermo. Mancava l’approvazione della commissione comunale per l’assenza di un membro.

Perché il concerto di Guè a Palermo è stato annullato

Giuseppe Rapisarda Management, responsabile dell’organizzazione del concerto che il rapper Guè avrebbe dovuto tenere a Palermo questa sera, ha diffuso una nota stampa annunciando che l’evento è saltato.

La ragione è la mancata approvazione da parte della commissione comunale. Nessun problema pratico però: alla riunione mancava il membro designato dei vigili del fuoco, che si trovava in ferie. Questa assemblea si riunisce normalmente quando le strutture per il concerto sono già montate, ma così non è stato a Palermo.

Fonte foto: IPA Guè sul palco durante un concerto

“La commissione comunale si è riunita venerdì 28 luglio quando non poteva esserci nulla di montato, considerato che il concerto si doveva tenere domenica 30 luglio. Sabato 29 luglio alla nuova riunione della commissione di valutazione dello spettacolo non era presente il membro dei Vigili del Fuoco” recita il comunicato dell’organizzazione.

Il cortocircuito burocratico

I responsabili del concerto hanno specificato: “A nulla è valso il tentativo da parte del presidente della commissione di rintracciare il comandante provinciale perché irreperibile mentre il membro dei Vigili del Fuoco è in ferie e non è stato sostituito”.

La riunione si è tenuta comunque, e i membri presenti hanno dato il loro assenso dopo quattro ore di attesa hanno dato l’assenso che competeva a ciascuno di loro. Senza quello dei vigili del fuoco però, l’evento non era a norma di legge e quindi è stato annullato.

“Questa è stata una giornata di ordinaria follia con un mancato coordinamento tra Comune, Questura e Vigili del Fuoco” è stato il commento finale degli organizzatori.

Come ottenere il rimborso del biglietto

Nel comunicato che annuncia l’annullamento del concerto sono presenti anche le indicazioni su come avere il rimborso dei biglietti già acquistati.

Bisognerà infatti rivolgersi o direttamente all’organizzazione, oppure ai circuiti di prevendita tramite i quali il titolo è stato acquistato. In questo modo si potrà riavere la somma spesa per il biglietto.