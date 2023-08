Baby K ferita al concerto di Teramo: colpita con violenza al seno, la cantante critica la polizia sui social

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Venerdì 28 luglio la cantante Baby K, pseudonimo di Claudia Judith Nahum, è rimasta ferita al termine di un concerto a Teramo. La denuncia è arrivata, via social, dalla stessa Baby K. “Sono andata in ospedale, devo cancellare i prossimi show”, ha annunciato. Baby K è stata colpita con violenza al seno mentre si trovava in mezzo alla calca.

L’incidente dopo il concerto a Teramo

Al termine dell’esibizione al parco fluviale di Teramo (un concerto lampo durato venti minuti e, secondo quanto riportato dai media locali, iniziato con un’ora e mezza di ritardo) la cantante è scesa tra il pubblico.

Tra selfie e saluti, a quanto pare una donna avrebbe colpito con violenza Baby K, che ha riportato un trauma al seno.

Le critiche di Baby K alla polizia

La rapper non ha risparmiato critiche alla polizia “che è lì proprio per mantenere e gestire l’ordine e invece ha fatto il contrario”.

Come riportato dall’Ansa, la cantante ha spiegato che le forze dell’ordine “hanno aperto le transenne in un terreno dislivellato dove io continuavo a cadere. Si è creata una tale calca, avevo bambini alle ginocchia e continuavo a ripetere che qualcuno poteva farsi male”.

“Lì sono stata caricata da una donna, mi ha caricato in maniera così forte che ho subito un trauma al seno. Sono andata in ospedale”, ha continuato.

Fonte foto: ANSA

Tour cancellato, il rammarico di Baby K

Infine, l’amarezza per la necessità di dover cancellare il tour a causa di questo incidente. Un tour che, precisa la rapper, prevedeva tappe all’estero e per il quale aveva aspettato otto anni.

“La mia – aggiunge Baby K – non è una lamentela relativa al fare le foto. Amo i bambini, amo le persone che mi vogliono bene. Ma c’è una cosa che sta sfuggendo di mano: non è possibile non mettere la sicurezza al primo posto e rischiare situazioni di follia e di grande pericolo per delle foto”.

“Non è possibile che questa cosa non interessi a nessuno tranne che a me. Che siano le forze dell’ordine a creare questo caos è inaccettabile”, ha concluso sui social la rapper.