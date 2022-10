Prezzo del caffè diverso se sei uomo, donna o LGBT: polemica per l'iniziativa di un bar di Modica

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Il caffè ha un prezzo per gli uomini, un prezzo per le donne e un altro prezzo ancora per gli esponenti della comunità LGBT.

Il caso in un bar di Modica

Accade a Modica, città della provincia di Ragusa e scrigno di capolavori del barocco siciliano, dove l’iniziativa di un barista ha scatenato un vespaio di polemiche.

Nello storico bar ‘Il Volo’ è stato affisso un menu del caffè con prezzi differenziati: donne 70 centesimi, uomini, 80 centesimi, LGBTQIA+ 75 centesimi.

Il cartello utilizza la dicitura LGBTQIA+ al posto della più comune e generica LGBT.

LGBTQIA+ sta per Lesbo, Gay, Bisex, Trans, Queer, Intersessuali, Asessuali e il simbolo ‘+’ finale sta a indicare che l’elenco è aperto a qualsiasi altro orientamento sessuale.

Almeno nella forma, dunque, il cartello cerca di essere il più inclusivo possibile. Il problema, però, è nel contenuto: fare prezzi differenziati è di per sé discriminatorio.

Inoltre c’è un’illogicità di fondo, dal momento che un uomo che facesse coming out sarebbe avvantaggiato perché risparmierebbe 5 centesimi, mentre una donna che facesse coming out sarebbe svantaggiata perché dovrebbe pagare 5 centesimi in più.

Le proteste di Arcigay

La locale sezione dell’Arcigay è insorta. Così scrive sul suo profilo Facebook Emanuele Micilotta, consigliere nazionale di Arcigay e vice presidente di Arcigay Ragusa:

“Come funziona? Semplice. Andate al banco e consumate un bel caffè, poi dirigetevi in cassa per pagare il conto e dite che siete gay, transessuali, bisessuali, queer, ecc… e viene immediatamente applicato lo sconto”.

E ancora: “Mentre noi attivistə ci battiamo per far sì che già alle prossime elezioni vengano tolte definitivamente ai seggi le file ‘uomini’ e “donne’ per tutelate la comunità intersessuale e transessuale in giro c’è ancora chi discrimina visibilmente la comunità LGBTQIA+?”

“Vogliamo delle spiegazioni, delle scuse e soprattutto che quel cartello venga immediatamente rimosso”, conclude Micilotta.

Il barista si giustifica

“L’ho fatto in buona fede, io non ho niente contro nessuno. È una cosa scherzosa. Non sono omofobo”, si difende il titolare del bar intervistato dai giornalisti.

Il titolare stesso racconta la perplessità di una turista: “Una turista francese mi ha chiesto se era uno scherzo e le ho detto di no. Mi ha chiesto quanto avrebbe dovuto pagare e le ho risposto che, avendomi detto che era una donna, il caffè le sarebbe costato 70 centesimi”.