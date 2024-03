Previsione di Elly Schlein sulle elezioni Regionali in Abruzzo: la provocazione a Meloni e l'appello a Conte

Elly Schlein si dice fiduciosa per le elezioni regionali in Abruzzo di domenica 10 marzo, in cui il candidato del centrosinistra Luciano D’Amico sfiderà il presidente uscente Marco Marsilio, sostenuto dal centrodestra. Intervistata dal Corriere della Sera, la segretaria del Pd accusa Giorgia Meloni di aver “imposto” Marsilio e lancia un appello a Giuseppe Conte, che in Abruzzo sostiene D’Amico, per le regionali successive: “Uniti si vince”.

Il graffio di Elly Schlein a Giorgia Meloni

La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein definisce l’attuale presidente dell’Abruzzo Marco Marsilio come “imposto da Meloni”, evidenziando come il centrodestra abbia governato male negli ultimi anni e oggi faccia promesse irrealizzabili.

Emblematici i casi della Roma-Pescara, con il governo che “prima taglia le risorse del Pnrr a quella tratta ferroviaria, poi dice di averle ritrovate”, e della riduzione della riserva di Borsacchio “da 1100 a 22 ettari”.

Fonte foto: ANSA Luciano D’Amico ed Elly Schlein, segretaria del Pd

Al contrario di Marsilio, che non può “governare per procura”, per Schlein D’Amico è stato scelto per competenza e conosce il territorio: “Una nostra vittoria rappresenterebbe un bel segnale contro l’atteggiamento arrogante di Meloni”.

L’appello a Giuseppe Conte per le elezioni Regionali in Basilicata e Piemonte

Schlein sostiene che, come in Sardegna e Abruzzo, sia possibile “costruire le ragioni dell’unità sui temi” con il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che respinge tentativi unitari per le regionali in Basilicata e Piemonte.

“Uniti si vince” afferma la segretaria Pd, passando sopra anche alle differenze con Conte riguardo gli aiuti militari all’Ucraina.

Senza il supporto a Kiev, dice Schlein, discuteremmo “di come Putin abbia riscritto i confini europei” militarmente, ma crede che i 5 Stelle “abbiano come obiettivo la pace giusta”, che è anche l’obiettivo del Partito Democratico.

L’attacco al centrodestra della segretaria del Pd

Secondo Elly Schlein la tensione fra Matteo Salvini e la premier Giorgia Meloni non porterà alla caduta del Governo, ma “alla paralisi del paese”. Si dice preoccupata, definendoli incapaci di affrontare i problemi: “Sono bravi a spartirsi le poltrone e si muovono solo per quello”.

Domenica scorsa a Roma Schlein ha concluso con un discorso il Congresso del Partito socialista europeo, evento di cui la segretaria Pd si dice orgogliosa.

Dopo i nazionalisti e gli estremisti ospitati da Salvini e Meloni, conclude, “siamo contenti di aver accolto leader che hanno lavorato con noi per la Next Generation Eu”.