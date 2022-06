Piero Chiambretti chiede di tagliare l’assegno per la figlia: cala il reddito, quanto guadagna ora

Di nuovo in tribunale: Piero Chiambretti avrebbe citato Federica Laviosa, madre della sua figlia di 11 anni, per chiedere che venga rivisto l’assegno di mantenimento spettante alla bambina. Il motivo non sarebbe solo il drastico calo del reddito del conduttore, ma anche alcuni sospetti sull’ex compagna.

Piero Chiambretti e l’assegno per la figlia: quanto vuole pagare

Si prospetta un’estate caldissima per Piero Chiambretti: come riportato dal ‘Corriere della Sera’, dopo la fine del suo contratto per il programma ‘Tiki Taka’, ora il conduttore chiede ad un giudice della settima sezione civile di Torino di rivedere l’assegno di mantenimento mensile che deve versare alla figlia, oggi 11enne e affidata alla madre, Federica Laviosa.

Al momento, secondo le cifre emerse dal documento di ricorso, Chiambretti verserebbe ogni mese 3.000 euro, cui vanno aggiunti poi il pagamento dell’affitto di casa (madre e figlia vivono a poca distanza dal conduttore, in centro a Torino), della retta scolastica e altre spese straordinarie.

I legali del 66enne chiedono che la cifra “cash” venga abbassata da 3.000 a 800 euro al mese. Da un lato, rivela sempre il ‘Corriere della Sera’, ci sarebbe il sospetto che l’ex compagna spenda parte dell’assegno per “sue personalissime esigenze”, ma alla base della richiesta ci sarebbe soprattutto la drastica riduzione del reddito.

Quanto guadagna adesso Piero Chiambretti

Tale accordo di affidamento era stato raggiunto dal tribunale di La Spezia nel 2016, anno di separazione tra Piero Chiambretti e Federica Laviosa. Da allora, però, il reddito del conduttore sarebbe stato pressoché dimezzato: stando a quanto riportato, negli ultimi 5 anni il suo reddito medio si sarebbe attestato su una cifra vicina ai 50mila euro mensili, mentre nel 2021 Chiambretti avrebbe percepito molto meno, 26mila euro.

Di fronte al dimezzamento del reddito e dal momento che il suo futuro lavorativo in Mediaset è ancora incerto, i legali chiedono quindi che il tribunale riveda al ribasso le cifre per il mantenimento della figlia: l’udienza è fissata per lunedì 20 giugno al palazzo di giustizia torinese.

Piero Chiambretti.

Chi sono l’ex compagna e la figlia di Piero Chiambretti

Dopo un lungo fidanzamento di sette anni assieme alla conduttrice e giornalista Ingrid Muccitelli, Piero Chiambretti ha iniziato una relazione con Federica Laviosa: i due non hanno mai convissuto, ma nel 2011 dalla loro storia è nata Margherita, oggi 11enne. La coppia di genitori si è separata nel 2016 e ora condividono l’affidamento della bambina.

La figlia è stata di recente assoluta protagonista del libro scritto dal conduttore, ‘Chiambretti-Autobiografia autorizzata dalla figlia Margherita’. Durante un’intervista a ‘Repubblica’, il volto di punta di tanti programmi tv l’ha definita “l’amore della sua vita”.

“Margherita mi ha dato una sensibilità raddoppiata – ha raccontato Chiambretti, che ha superato per due volte il Covid-19 – non posso più vedere storie di bambini che soffrono, ingiustizie che li riguardano”.