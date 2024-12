Tragico incidente a Viareggio sulla variante Aurelia: scontro tra due auto, morte mamma e figlia di 11 anni

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragedia sulle strade di Viareggio. Una donna di 39 anni e la figlia 11enne sono morte in seguito a un incidente verificatosi lungo la variante Aurelia, in prossimità dello svincolo Macelli. Le vittime viaggiavano a bordo della stessa auto, rimasta coinvolta in un violento scontro con un’altra vettura. Gli altri componenti della famiglia in viaggio – il padre e due bimbe – sono rimasti feriti nell’impatto: una delle piccole verserebbe in condizioni gravi. La 39enne deceduta si chiamava Wagane Niasse ed era originaria del Senegal.

L’incidente a Viareggio lungo la variante Aurelia: morte madre e figlia

Stando alle primissime informazioni rese note dall’azienda Usl Toscana Nord Ovest, l’impatto sarebbe avvenuto intorno alle 13 di domenica 29 dicembre, nelle vicinanze dello svincolo Macelli.

Come riferito dal Corriere Fiorentino, nello schianto sono rimasti feriti anche il padre (ricoverato all’ospedale Versilia), e altre due bambine, di 6 e 9 anni.

Una delle piccole sarebbe stata ricoverata in condizioni gravi all’ospedale Cisanello, mentre l’altra, fuori pericolo di vita, si troverebbe nella stessa struttura del padre.

La dinamica

In base alle informazioni rese note finora, sembrerebbe che una delle due auto coinvolte fosse entrata dall’ingresso di Viareggio sud, mentre l’altra stava già percorrendo il tratto stradale in direzione di Massa Carrara.

I minori sarebbero stati sbalzati fuori dall’auto in seguito allo schianto.

Anche la conducente dell’altra vettura, una donna, è rimasta ferita nell’incidente.

Sul posto sono giunti immediatamente l'elisoccorso Pegaso, alcune ambulanze e i vigili del fuoco.

Solo poche ore fa, nella serata di giovedì 26 dicembre, un 15enne è morto in un altro incidente stradale verificatosi in una galleria a Piterà, nel territorio di Catanzaro.

Tutte le persone coinvolte nello scontro, un frontale tra un’Audi A4 e una Lancia Y avvenuto al km 14 della statale 109 della Sila, sono giovanissime.

Per estrarre i feriti dalle auto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, accorsi con tre squadre, che hanno tagliato le lamiere e hanno messo in sicurezza la zona.