Angelo dei Ricchi e Poveri si scusa dopo Marco Liorni per la parolaccia in diretta Rai 1: la gaffe a Capodanno

Scalpore e ironia sui social per la parolaccia detta nella diretta Rai di Capodanno da Angelo Sotgiu. A molti telespettatori non sarà sfuggito l’insulto ripetuto più volte dal cantante dei Ricchi e Poveri, sul palco dello show “L’anno che verrà” da Reggio Calabria. Il fuorionda ha fatto rapidamente il giro del web e Marco Liorni in imbarazzo si è scusato con il pubblico prima di chiudere lo spettacolo.

La parolaccia di Angelo dei Ricchi e Poveri

La gaffe si è sentita distintamente a pochi secondi dallo scoccare della mezzanotte dell’ultimo dell’anno: mentre il presentatore era intento a scandire il conto alla rovescia con il pubblico di Reggio Calabria, il cantante dei Ricchi e Poveri si aggirava sul palco lamentandosi di non sentire la sua voce.

Di sottofondo al countdown, Angelo Sotgiu ha cominciato a inveire contro i fonici e la regia urlando “me lo aprite il microfono, teste di ca***? Ho il microfono chiuso!”, ignorando ovviamente che il microfono fosse perfettamente funzionante.

Fonte foto: ANSA

I Ricchi e Poveri: Angelo Sotgiu e Angela Brambati

L’imbarazzo di Liorni

Le immagini non hanno tardato a diventare virali sui social, costringendo Marco Liorni a scusarsi con il pubblico in piazza e a casa, in chiusura dello spettacolo.

“Vi dobbiamo delle scuse perché ci è stato detto che sembra sia scappata qualche parola sconveniente e volevo scusarmi col pubblico” ha detto il conduttore in imbarazzo al termine della diretta dello show L’anno che verrà.

“Con chi l’ha sentita e si è sentito disturbato da questa espressione, sicuramente sconveniente” ha ribadito.

Le scuse di Angelo Sotgiu

Il giorno dopo sono arrivate anche le scuse del protagonista della gaffe del Capodanno su Rai 1.

“Mi scuso con i lavoratori e con il pubblico per aver usato parole e toni sconvenienti, inusuali per me, in un momento di concitazione perché non si sentiva distintamente la mia voce”, ha dichiarato Angelo Sotgiu.

Le dichiarazioni sono arrivate dopo la richiesta esplicita da parte dell’esponente del consiglio di amministrazione Rai Federica Frangi, che aveva bollato le “volgari e offensive frasi fuori luogo, pronunciate nel corso della diretta di Capodanno de L’anno che verrà su Rai 1, di fronte alle migliaia di presenti e a più di 5 milioni di telespettatori”.

“Nessuno può permettersi di lanciare insulti ai tecnici della Rai che, come sempre fanno, hanno svolto il loro lavoro con estrema professionalità”, ha sottolineato.