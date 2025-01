Antonino Monteleone e gli ascolti tv flop sulla Rai con L'Altra Italia: "Una catastrofe, insulti violenti"

Antonino Monteleone, facendo un bilancio del suo 2024, ha commentato gli ascolti tv de L’altra Italia, il talk show da lui condotto su Rai Due e chiuso con largo anticipo dalla Rai per via del basso riscontro di share. Il giornalista ha parlato della scelta dell’emittente pubblica di fermare il progetto attraverso un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram, tramite cui ha sottolineato che fosse stato per lui avrebbe proseguito nonostante i risultati tutt’altro che buoni.

Rai, Antonino Monteleone commenta gli ascolti tv flop de L’altra Italia

“Questa foto l’ho scattata pochi giorni dopo la prima puntata de L’Altra Italia. Gli ascolti sono stati una catastrofe dalla prima puntata e le cose sono anche peggiorate fino alla chiusura. Penso che anche gli insulti più violenti abbiano l’impatto di una bolla di sapone. Alcune sembrano grandi, ma esplodono senza lasciare alcun segno”. Così Monteleone a corredo di uno scatto in cui lo si vede intento a giocare con le bolle di sapone.

“Il mio 2024 – ha aggiunto – è segnato da questo fallimento che i profeti del giorno dopo di cui siamo circondati dicono fosse ampiamente prevedibile. Forse hanno ragione loro. Anzi hanno certamente ragione loro”.

Fonte foto: ANSA Il giornalista Antonino Monteleone

A questo punto il giornalista ha voluto rimarcare che da parte sua c’era tutta la volontà di proseguire in quanto nutriva la convinzione che le cose avrebbero potuto migliorare con il tempo: “Ma ero disponibile a prendermi la valanga di merd* che mi è arrivato addosso. Avrei continuato a lavorare al meglio delle mie capacità e a poco a poco avremmo superato gli ostacoli. Mi sarebbe bastato incontrare altrettanta fermezza d’animo in altri. Ma così non è stato. Amen”.

“Torniamo alla foto – ha continuato Monteleone -. Non l’ho pubblicata perché a un certo punto mi sono fatto scoraggiare. Ho rinunciato perfino a scherzarci su. E questo non è stato da me. Fallirò altre cento volte nella vita. Ma darla vinta a chi vorrebbe che tacessi, no non me lo posso perdonare. Ho commesso uno sbaglio che non si ripeterà”.

“Mi fermo qui. Il resto, se vi interessa, lo leggete nella mia newsletter. Iscriversi e raggiungerla è facile. Se non non avete voglia, tempo o capacità di capire come si fa, potete scrollare al prossimo post. Auguri di buon 2025″, ha concluso il conduttore.

Il sostegno dei colleghi

Alcuni colleghi hanno espresso sostegno a Monteleone dopo aver letto il suo post. Tra questi c’è stato il giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia.

“Con tutto il rispetto: sti ca**i. Siamo nati dentro la passionaccia. Si sale, si scende. Si rischia. E sappi una cosa: qui in Italia c’è una cosa che non perdoneranno mai: il successo. Tvb. Contento per la tua newsletter. Ci sarò”, ha scritto Parpiglia.

“Avanti tutta Antonino sempre!”, il messaggio della ‘Iena’ Mary Sarnataro. Nicola Savino ha piazzato sotto al post di Monteleone il simbolo del braccio che mostra i muscoli, palesando il proprio apprezzamento per il discorso del collega.

I numeri de L’altra Italia

L’altra Italia è stato un programma televisivo trasmesso in prima serata su Rai Due dal 3 ottobre al 31 ottobre 2024. Solamente cinque le puntate mandate in onda.

La Rai ha infatti deciso di chiudere il progetto con ampio anticipo rispetto alle previsioni per via dei bassi ascolti. In media il talk ha avuto 229.000 spettatori a puntata e l’1,39% di share.

La serata più disastrosa è stata quella del 17 ottobre 2024 quando il programma ha registrato uno share dello 0,99%, venendo visto solamente da 169.000 utenti.