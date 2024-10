Ascolti tv bassi per L'Altra Italia di Antonino Monteleone su Rai 2: quanto costa l'ex Iena all'azienda

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Grossi problemi sul fronte ascolti tv per il programma di Rai Due L’altra Italia condotto dall’ex “iena” Antonino Monteleone. Il talk show, una delle novità del palinsesto del secondo canale dell’emittente pubblica, dopo due puntate ha raccolto una media di 276mila spettatori. Dati flop e deludenti. Inoltre ci sono da considerare i costi per nulla irrisori di produzione, oltre al compenso del giornalista che, secondo Dagospia, sarebbe retribuito con una cifra rilevante.

Ascolti tv, flop per L’altra Italia (Rai Due) di Antonino Monteleone: i dati

Il programma ha debuttato lo scorso 3 ottobre. L’esordio è stato tutt’altro che roseo: 276.000 spettatori pari all’1.8% di share. La seconda puntata, in onda il 10 ottobre, ha fatto registrare numeri pressoché identici: 276.000 utenti e l’1.6% di share.

Senza dubbio a non aiutare Monteleone è la collocazione in palinsesto: nella serata del giovedì c’è una concorrenza spietata.

Fonte foto: ANSA Il giornalista e conduttore tv Antonino Monteleone

Su Rete 4 va in onda Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio, su Italia 1 Le Iene Inside e su La7 PiazzaPulita di Corrado Formigli, tutte trasmissioni che hanno un pubblico fidelizzato da tempo. Al netto di ciò, i risultati de L’altra Italia sono comunque ben al di sotto delle aspettative.

Quanto viene pagato Antonino Monteleone

Secondo quanto rivelato da Dagospia, il contratto siglato da Monteleone con la Rai prevede un compenso di “327mila euro all’anno che saliranno fino a 360mila. Calcolatrice in mano, stiamo parlando di 120mila euro in più dello stipendio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella”.

Sempre il portale diretto da Roberto D’Agostino afferma che ogni puntata del programma ha un costo di “180mila euro”.

I flop in Rai e le chiusure anticipate

Laddove non si dovesse registrare un cambio di rotta sugli ascolti, è difficile che il talk show possa continuare ad essere trasmesso per molte puntate. Altrimenti detto, non è assolutamente da escludere una chiusura anticipata del progetto. Casi simili si sono verificati ad esempio con le trasmissioni affidate a Ilaria D’Amico nel 2022/2023 e a Nunzia De Girolamo nel 2023/2024.

In particolare, all’ex volto di Sky fu data la guida di Che c’è di nuovo (Rai Due) che andò in onda dal 27 ottobre 2022 al 12 gennaio 2023, venendo chiuso anticipatamente.

Medesima dinamica per Avanti popolo di Nunzia De Girolamo su Rai Tre, trasmesso dal 10 ottobre 2023 al 30 gennaio 2024. Anche in questo frangente, a causa del basso share, la Rai decise di far calare il sipario prima del previsto.