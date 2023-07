Pescatore tira su la rete e trova una bomba Nato a Teulada in Sardegna: chiusi porto e spiaggia ai turisti

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

A Teulada è vietato l’accesso alle spiagge di Portu de S’Arena, Portu Tramatzu, S’ottixeddu, oltre che al porto turistico. Il motivo è il ritrovamento di una bomba della Nato in porto, all’interno della rete di un pescatore.

Il ritrovamento della bomba Nato

La bomba della Nato è finita nella rete di un pescatore, che, stando a quanto riportato da ‘L’Unione Sarda’, se ne è accorto però solo quando è rientrato in porto.

In quel momento sono stati avvertiti i carabinieri di Carbonia, che a loro volta hanno attivato il sistema di allerta. Poi è arrivata l’ordinanza della Guardia costiera di Cagliari.

L’ordinanza della Guardia costiera di Cagliari

La notizia del divieto di accesso alle spiagge e al porto è arrivata con un’ordinanza emessa dalla Guardia costiera di Cagliari, rilanciata dal sindaco Angelo Milia nelle prime ore del mattino di mercoledì 5 luglio

Sulla pagina Facebook del Comune di Teulada, alle ore 9,08 di mercoledì, è stato pubblicato il seguente messaggio: “Si comunica che in seguito al ritrovamento di un presunto ordigno nel porto e alla ordinanza della capitaneria di porto, ci vediamo costretti a interdire l’accesso alla zona spiagge/porto. Pertanto è stato disposto il blocco della strada all’altezza dell’incrocio tra la strada di S. Isidoro e la strada comunale per il porto (all’altezza ‘de sa Palazzina’). Ci scusiamo per il disagio, confidiamo nel rientro alla normalità nel più breve tempo possibile“.

Danni enormi per le attività collegate

Nella località balneare della costa sud occidentale della Sardegna, quindi, nel pieno della stagione turistica, si è bloccato improvvisamente tutto. Il danno per tutte le attività collegate, si legge su ‘L’Unione Sarda’ è enorme: si sono fermati anche i noleggiatori di gommoni e natanti ed è stato vietato anche l’accesso alle strade che portano alle località interdette.

Per otto mesi la Nato e le forze armate di qualche decina di Paesi hanno usato la Sardegna come campo di addestramento armato. Una bomba, adesso, è finita nella rete di un pescatore.

Ripristinato l’accesso alle spiagge e al porto

Con un nuovo messaggio pubblicato su Facebook alle ore 12,37, il Comune di Teulada ha comunicato il ripristino dell’accesso alle spiagge e al porto.

Nella nota si legge: “Si comunica che il blocco stradale è stato rimosso a seguito del prelievo dell’ordigno di cui alla precedente comunicazione. Pertanto l’accesso alle spiagge e al porto è stato ripristinato. Ci scusiamo per il disagio”.