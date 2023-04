Passeggera ha un malore sulla Metro A di Roma, è grave: linea interrotta tra San Giovanni e Ottaviano

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Problemi di circolazione sulla linea A della metropolitana di Roma: l’Atac ha avvisato i passeggeri dell’interruzione della circolazione su un tratto di linea a causa del malore che ha colpito una donna mentre si trovava a bordo di un treno.

Malore per una donna sulla metro A di Roma

Stando quanto riportato dalle cronache locali, tutto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 aprile 2023, attorno alle 14.50. Per cause ancora da accertare, una donna di circa 40 anni avrebbe iniziato a sentirsi male in metropolitana.

È successo alla stazione San Giovanni, non distante da Roma Termini e lo snodo delle due linee della capitale. Stando a quanto trapelato, la donna avrebbe avuto un attacco di panico a causa del sovraffollamento del treno.

Per soccorrerla, l’Atac ha dovuto interrompere la tratta in direzione Ottaviano. I macchinisti hanno bloccato il treno e fatto evacuare i vagoni, attendendo poi l’arrivo dei medici. La donna è stata portata in codice rosso all’ospedale San Giovanni.

Bus sostitutivi tra San Giovanni e Ottaviano

Contestualmente, l’Atac ha diramato un avviso per avvisare i passeggeri della linea che a causa di alcuni problemi non meglio specificati – ma emersi in seguito – la linea A sarebbe stata interrotta tra Ottaviano e San Giovanni.

Stop ai mezzi in entrambi i sensi di marcia, con l’attivazione di bus sostitutivi per permettere ai passeggeri di arrivare comunque a destinazione. La situazione si è risolta poi nel giro di circa un’ora.

Attorno alle 16.00 di lunedì 3 aprile, infatti, con un altro tweet l’infoatac ha reso noto che la circolazione sull’intera tratta della metro A era stata riattivata.

Annuncio choc sulla metro A: “Butta la sigaretta”

Sotto al post dell’infoatac, alcuni utenti hanno espresso perplessità per il fatto che a causa di un malore si debba bloccare tutta una linea della metro di Roma, alimentando così il malcontento nei confronti dei mezzi pubblici della capitale.

L’episodio di oggi fa seguito ad altri, meno gravi ma diventati comunque virali. Venerdì 31 marzo, sempre nei pressi della stazione San Giovanni, numerosi passeggeri sono rimasti sconvolti da un annuncio fatto all’altoparlante.

“Tu, direzione Anagnina, la buttiamo ‘sta sigaretta o te la devo ficcare nel c**o” è il messaggio trasmesso. Stando a quanto segnalato sui social, non sarebbe la prima volta che succede: poche settimane fa è stato gridato un “attenti agli zingari“ che ha suscitato molto clamore.