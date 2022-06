Paramedico trans denuncia: "I pazienti rifiutano le mie cure e alcuni mi sputano addosso". La storia di Steph

Non solo i pazienti che rifiutano di essere curati, ma anche qualcuno che le sputa addosso. È la denuncia di Steph Meech, 53 anni, paramedico inglese che ha raccontato di aver subito aggressioni, verbali e fisiche, in quanto trans. La storia è stata raccolta dalla Bbc e ha aperto un dibattito in Inghilterra.

Steph Meech, paramedico trans denuncia aggressioni

Steph Meech, paramedico da 20 anni, lavora per il servizio ambulanze South East Coast a Eastbourne, non lontano da Brighton, e in passato è stata il volto di una campagna per la tolleranza e contro la violenza. Nel corso degli anni, ha raccontato, ha trovato il sostegno di molte persone. Ma altre, invece, si sono rese protagoniste di episodi sgradevoli.

“Ci sono state volte in cui mi hanno sputato addosso solo per quello che sono. A volte quando mi vedono alla porta mi chiedono ‘cosa sei?’. Questo non va proprio bene. ‘Sono prima di tutto un paramedico e sono qui per aiutarti’, gli rispondo”, ha raccontato alla Bbc.

“Una minoranza che rovina tutto per tutti”

La maggior parte delle persone, ha detto Meech, si comporta bene e la accoglie normalmente, apprezzando l’aiuto che la squadra di soccorso offre.

“È solo quella piccola minoranza che rovina tutto per tutti e quando accadono da questi incidenti, ti fanno davvero male nel profondo”, ha spiegato. La donna, qualche tempo fa, ha preso parte alla campagna nazionale “Lavora senza paura” contro le aggressioni a danno del personale delle ambulanze, un fenomeno in crescita in Inghilterra.

Nel 2021 sono state registrate 11.749 abusi o attacchi al personale delle ambulanze, circa il 35% in più rispetto a quelle segnalate nel 2020. Nel South East sono stati registrati 584 casi nel 2019, diventati 921 lo scorso anno, di cui 287 con aggressioni fisiche.

“As I come through the door, usually I get ‘what are you?’ That’s really not acceptable.” pic.twitter.com/x188SK18Hn — BBC South East (@bbcsoutheast) June 10, 2022

“Stiamo cercando di convincere il personale aggredito a farsi avanti e segnalarlo in modo da poter identificare quanto grande sia il problema. In caso di abusi diamo supporto anche legale se necessario per ottenere in tribunale la sanzione più alta possibile”, ha aggiunto alla Bbc, un funzionario di Secamb, David Monk

“Dopo il coming out posso mostrare il mio vero io”

Nel corso dell’intervista rilasciata alla Bbc Steph Meech ha raccontato che da quanto ha fatto coming out può finalmente essere il suo “vero sé” e di sentirsi “illuminata dal cambiamento”.

“Ora posso mostrare il mio vero io. Questo è quello che sono e ho dovuto tenerlo nascosto per così tanto tempo”, sono le sue parole.