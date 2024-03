Papa Francesco non ha partecipato alla Via Crucis al Colosseo: le condizioni di salute del Pontefice

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Assente alla Via Crucis. Papa Francesco ha annullato all’ultimo minuto la sua presenza al rito del Venerdì Santo, che a Roma si svolge tradizionalmente presso il Colosseo.

Con una comunicazione dell’ultimo minuto, la Sala Stampa Vaticana ha annunciato che Papa Francesco non avrebbe presenziato alla Via Crucis che si tiene ogni annodi Venerdì Santo al Colosseo.

“Per conservare la salute in vista della Veglia di domani e della Santa Messa della domenica di Pasqua, questa sera Papa Francesco seguirà la Via Crucis al Colosseo da Casa Santa Marta” recita il comunicato.

La decisione è stata presa nonostante tutti i preparativi, inclusi i dispositivi di sicurezza, fossero stati approntati per la presenza del Pontefice a presiedere la processione.

Le condizioni di salute: cosa è successo la domenica delle Palme

La scelta di Papa Francesco di non partecipare alla Via Crucis del Colosseo ha portato alcuni dubbi sullo stato di salute del pontefice, reduce da diversi problemi fisici e ricoveri in ospedali per piccoli interventi.

Bergoglio era già apparso affaticato nella celebrazione della domenica delle Palme. Durante la cerimonia il Papa avrebbe dovuto pronunciare un’omelia, ma è invece rimasto per alcuni minuti in silenzio.

Nel suo libro autobiografico di recente pubblicazione, Bergoglio ha escluso le sue dimissioni per problemi di salute, a meno che questi non diventino troppo gravi per continuare ad esercitare il suo ruolo.

Le meditazioni per la Via Crucis scritte dal Papa

Il Papa ha anche scritto le meditazioni che sono state lette durante la Via Crucis del venerdì santo tenutasi in sua assenza al Colosseo. Diversi i pensieri rivolti dal Pontefice a persone in difficoltà e emarginate.

Tra le figure ricordate “i bambini che non sorridono più” per “la follia della guerra” e tutte le persone che soffrono a causa dei conflitti, i “tanti cristi umiliati dalla prepotenza”, le donne “che subiscono oltraggi e violenze” e anche i “bimbi non nati” e “gli anziani scartati”.

“Ora capisco questa tua insistenza nell’immedesimarti coi bisognosi: tu sei stato carcerato; tu straniero, condotto fuori della città per esser crocifisso; tu sei nudo, spogliato delle vesti; tu, malato e ferito; tu, assetato sulla croce e affamato d’amore” ha scritto il Papa nella sua preghiera.