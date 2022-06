Palermo, crollati due balconi in pieno centro causa maltempo: panico in strada, intervengon i vigili del fuoco

Paura a Palermo, in pieno centro. A causa del maltempo, infatti, due balconi sono crollati in via Spinuzza, ad angolo con via Roma. I grossi calcinacci sono finiti in strada, i vigili del fuoco sono intervenuti chiudendo la strada per rimuoverli e mettere in sicurezza l’edificio.

Paura tra i residenti

“Siamo fortemente preoccupati – ha detto un abitante della zona, ai microfoni dell’Adnkronos -: siamo stati svegliati dal forte boato. Solo per caso non ci sono stati dei morti“. Fortunatamente, in quel momento nessuna persona stava transitando sotto ai balconi.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza tutto il palazzo, durante i controlli hanno notato che alcuni degli altri balconi presentano lesioni.

Fonte foto: Vigili del Fuoco Uno dei balconi crollati a Palermo

I danni del maltempo a Palermo

A causare il crollo dei balconi, il forte temporale che si è abbattuto sulla città all’alba.

Oltre al traffico congestionato, strade allagate e grondaie intasate.

In altre zone della città sono stati rinvenuti degli arbusti divelti, presumibilmente a causa del vento che ha accompagnato il nubifragio.

Allerta gialla in città (e non solo)

Per tutta la giornata di venerdì 10 giugno, la Protezione civile ha diramato il bollettino di allerta gialla in diverse zone delle province di Palermo, Messina e Catania.

Maltempo diffuso praticamente in tutto il Sud, con allerta arancione in Puglia e Molise.