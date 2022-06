Forte ondata di maltempo: allerta arancione in Puglia e Molise, gialla in sette Regioni. Danni e disagi al sud

Dopo aver interessato il Nord per alcune ore dell’inizio della settimana, il maltempo si sposta verso Sud provocando danni e grossi disagi. La perturbazione che ormai flagella la Penisola da giorni ha infatti preso di mira il meridione, con due regioni in allerta arancione per venerdì 10 giugno e ben sei in allerta gialla.

Molise e Puglia in allerta arancione, la situazione

Il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, per la giornata di venerdì 10 giugno 2022, su Molise e Puglia. Queste Regioni, secondo quanto riferito, sono in allerta arancione sul settore costiero e nella parte settentrionale della Puglia.

Previsti forti venti a burrasca, ma anche pioggia e possibili mareggiate nel corso della giornata. Allerta per grandine e trombe d’aria in Puglia, dove nelle ultime 24 ore si sono verificati ben 13 eventi estremi.

Forti grandinate si sono abbattute sui campi a Foggia, Ascoli Satriano, Cerignola, Martina Franca, Torricella e Lizzano, una tromba d’aria a Taranto e un tornado a Lecce, quattro tempeste d’acqua a Lecce, Foggia, Martina Franca, Grottaglie e una tempesta di vento a Melendugno. Una bomba d’acqua si è inoltre abbattuta nel pomeriggio di ieri su Gallipoli, provocando allagamenti e l’apertura di una voragine a causa della rottura di una condotta idrica.

Sette Regioni in allerta gialla, quali sono

Se Molise, zona costiera, e Puglia settentrionale sono in allerta arancione, non se la passano di certo meglio le altre Regioni del Sud Italia. Il Dipartimento di Protezione Civile, infatti, ha diramato l’allerta gialla per altre sette Regioni, invitando i cittadini alla cautela.

Si tratta di Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, sull’area nord orientale della Sicilia e sui restanti territori di Molise e Puglia.

Danni e disagi in Campania

In sofferenza, come detto, anche la Campania, Regione che nelle ultime ore ha subito danni e disagi dovuti dal maltempo. Secondo quanto riferito dalla Protezione Civile, sono stati diversi i volontari che sono intervenuti nei comuni campani, tra cui Paolisi, in provincia di Benevento, e Rotondi, in provincia di Avellino, dove si sono verificati smottamenti.

Fiumi di fango, inoltre, hanno interessato la zona che dalle 9 alle 21, secondo il bollettino della Protezione Civile, è in allerta gialla.