Pagare le bollette con le multe? Panico tra gli automobilisti: cosa non torna e perché si temono più sanzioni

La guerra tra Russia e Ucraina ha fatto schizzare in alto il costo delle bollette in Italia. Il Governo ha trovato la soluzione per limitare i rincari: un emendamento del Dl Aiuti, infatti, prevede che una parte del ricavato delle multe stradali possa essere utilizzato per il caro-bollette delle amministrazioni locali. Quindi, non per le famiglie. La notizia inoltre spaventa gli automobilisti, che temono persino un aumento delle sanzioni.

Come funziona

Come riportato dal Giornale, nel Dl Aiuti c’è un emendamento che prevede che i Comuni possano destinare il ricavato delle multe stradali (anche quelle per le auto in divieto di sosta) “alla copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e di gas”.

Cosa non torna: la denuncia dell’Ancma

Attenzione, però. Le multe non andrebbero a coprire i rincari energetici che subiscono le famiglie, ma il ricavato sarebbe destinato alla spesa pubblica. Per esempio:

illuminazione pubblica;

luce e gas nelle scuole.

Così l’Associazione nazionale ciclo motociclo accessori (Ancma), in una nota, ha sottolineato che “pur condividendo l’emergenza e le difficoltà congiunturali, la tutela della vita di ciclisti e motociclisti non è alternativa al caro bollette”.

In sostanza l’Ancma è contraria al fatto che “un articolo del Dl Aiuti consentirà agli enti locali di distrarre i proventi delle multe previste dal Codice della strada destinati alla promozione della sicurezza stradale per il pagamento delle bollette energetiche”.

Quei soldi, infatti, sarebbero sottratti a progetti di sicurezza stradale come:

realizzazione di piste ciclabili;

manutenzione dell’ asfalto ;

; illuminazione stradale;

manutenzione marciapiedi.

L’installazione di un autovelox

La paura degli automobilisti: più multe da adesso

Gli automobilisti, però, hanno una paura ulteriore: quella che i Comuni possano aumentare le sanzioni e l’importo delle multe per incassare di più.

Ad oggi, il totale delle multe stradali ammonta a circa 3 miliardi di euro l’anno.

Secondo il presidente dell’Aci di Milano, Geronimo La Russa, sarebbe più opportuno destinare parte dei ricavi al fine di frenare il costo dei carburanti, sempre più in ascesa.

Magari tagliando o abbassando le accise (a proposito, ecco quanto paghiamo).