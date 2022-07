Sorrento, vietato circolare a torso nudo o in costume: le multe previste

A Sorrento è vietato circolare a torso nudo o in costume da bagno in strada. Lo ha stabilito una nuova ordinanza firmata dal sindaco della cittadina campana, Massimo Coppola.

Perché a Sorrento è vietato girare a torso nudo o in costume

La nuova ordinanza firmata dal sindaco di Sorrento Massimo Coppola vuole porre un freno a quelli che, dallo stesso primo cittadino, sono stati definiti “comportamenti indecorosi”.

L’annuncio del sindaco di Sorrento

Su ‘Facebook, il sindaco di Sorrento Massimo Coppola ha scritto: “Basta comportamenti indecorosi. Per questo ho firmato l’ordinanza che vieta di circolare sia torso nudo che in costume da bagno”.

Nel post del primo cittadino di Sorrento si legge ancora: “Sorrento è sempre più riconosciuta nel mondo come capitale del turismo e dell’accoglienza di qualità e questi comportamenti possono costituire un elemento di disagio e di malessere sia per i sorrentini che per i turisti. In questo modo vogliamo tutelare e migliorare la vivibilità della città, la qualità della vita e il decoro all’interno del centro e degli spazi pubblici”.

L’agenzia ‘Ansa’ riporta ulteriore dichiarazioni di Massimo Coppola: “Abbiamo rilevato che il perdurare di una simile situazione, oltre che costituire un elemento di disagio e di malessere per la popolazione residente e per i turisti ospiti, potrebbe costituire un oggettivo parametro di valutazione negativa del livello qualitativo del buon vivere nel nostro Comune, con conseguente ripercussione sull’immagine e sull’offerta turistica”.

Ancora Massimo Coppola. “La tutela e il miglioramento della vivibilità degli spazi pubblici rappresentano un obiettivo strategico e prioritario dell’amministrazione comunale, e il raggiungimento di tale fine non può prescindere da un’azione di prevenzione e di contrasto dei fenomeni più diffusi di comportamenti indecorosi, causa di scadimento della qualità della vita dei cittadini”.

Fonte foto: iStock - nata_rass A Sorrento, nota meta turistica in Campania, una nuova ordinanza del sindaco Massimo Coppola ha vietato di circolare a torso nudo o in costume da bagno in strada.

Le multe per chi gira in costume da bagno o a torso nudo a Sorrento

Le multe per chi trasgredisce quanto stabilito dalla nuova ordinanza del sindaco di Sorrento Massimo Coppola oscillano tra i 25 e i 500 euro.