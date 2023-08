Padre si scontra con la figlia nel parco acquatico Aquafelix di Civitavecchia: rischia di restare paralizzata

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Immediati i soccorsi del 118 nel parco Aquafelix di Civitavecchia, dove un padre si è scontrato su uno scivolo con la figlia ferendola. Nella discesa la bambina di appena 10 anni è stata colpita alla schiena. In un primo momento la piccola non riusciva a muovere braccia e gambe. All’Ospedale Bambino Gesù, dove è stata trasportata d’urgenza, ha ripreso a muovere gli arti superiori. Resta tutt’ora in osservazione per le gravi condizioni e il rischio che resti paralizzata negli arti inferiori.

I fatti

Nella mattinata del 22 agosto, a pochi giorni dalla tragedia delle Terme di Cretone (che distano appena 30 chilometri da Roma) dove è morto un bambino di 8 anni, si è verificato un nuovo incidente.

In questo caso una bambina romana di 10 anni è rimasta gravemente ferita sullo scivolo del parco acquatico Aquafelix di Civitavecchia. Il violento urto alla schiena sarebbe stato causato dallo stesso padre della piccola.

Fonte foto: ANSA La bambina ferita è stata trasportata d’urgenza in eliambulanza all’Ospedale Bambino Gesù

Le dinamiche

Padre e figlia si trovavano al parco acquatico di Civitavecchia per una giornata di divertimento. La tragedia è avvenuta durante la discesa da uno scivolo. La bambina di 10 anni è stata la prima a raggiungere l’acqua, il padre si trovava subito dietro di lei.

Nella discesa l’uomo ha incidentalmente travolto la bambina, che ha sbattuto violentemente la schiena. Soccorsi, una volta fuori dall’acqua la situazione è apparsa subito grave. Sul parco acquatico e le dinamiche indagano i Carabinieri per determinare le responsabilità dell’accaduto.

I soccorsi

I soccorsi del 118 sono giunti sul posto, ma hanno richiesto d’urgenza un elicottero per il trasporto all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù. La bambina infatti non riusciva a muovere gambe e braccia e correva il rischio di restare paralizzata.

Al momento la bambina è sotto osservazione. Dopo i primi controlli, tac e analisi, la piccola sta bene, ma continua a essere monitorata per i problemi di movimento. Sembra infatti che gli arti superiori siano tornati in funzione, mentre quelli inferiori no.