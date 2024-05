Donna accoltellata a Bolzano in via Roen dal compagno durante una lite, arrestato l'uomo: usata lama da cucina

Giornalista professionista esperto di relazioni internazionali e geopolitica, scrive anche di attualità, cultura ed economia. Collaboratore di diverse testate nazionali, ha scritto due libri e curato la pubblicazione in italiano di un saggio del politologo statunitense John J. Mearhseimer.

Una donna colombiana di 34 anni è stata ferita alla gola con un coltello da cucina a Bolzano, in via Roen. Il compagno, anche lui colombiano, è stato arrestato nella mattinata di giovedì 16 maggio dalla polizia per tentato omicidio.

Uomo arrestato per tentato omicidio a Bolzano

Secondo le prime ricostruzioni, la coppia avrebbe avuto un acceso diverbio al culmine del quale il compagno della donna, un uomo di 39 anni, avrebbe afferrato un coltello di cucina, ferendola alla gola.

La donna, fuggita dall’appartamento, è riuscita a scendere in cortile e a chiedere aiuto ai vicini che hanno allertato i soccorsi e le forze dell’ordine, secondo quanto riferito dall’Ansa.

L’episodio è avvenuto in via Roen, una via situata nel centro della città capoluogo dell’Alto Adige.

L’intervento della polizia

Sul luogo del tentato omicidio è intervenuta una pattuglia della Questura: fermato il compagno che si trovava ancora sul posto.

La donna avrebbe perso molto sangue durante la fuga dalla sua abitazione, a causa della ferita, e si trova ricoverata all’ospedale centrale di Bolzano. Non sarebbe in pericolo di vita.

La conferma del vicequestore

Giuseppe Tricarico, vicequestore di Bolzano, ha confermato l'arresto del presunto aggressore al quotidiano Alto Adige.

Parlando ai cronisti giunti in via Roen, Tricarico ha confermato la notizia dell’arresto dell’uomo: “Abbiamo fermato una persona, ora la donna si trova in ospedale”.

I numeri della violenza contro le donne: omicidi, violenze fisiche e sessuali

Nel mondo la violenza contro le donne interessa 1 donna su 3, mentre in Italia i dati Istat mostrano che il 31,5% delle donne ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale.

Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici.

I dati del Report del Servizio analisi criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale aggiornato al 19 novembre 2023 evidenzia che nel periodo 1 gennaio – 19 novembre 2023 sono stati registrati 295 omicidi (+4% rispetto allo stesso periodo del 2022), con 106 vittime donne (-3% rispetto allo stesso periodo del 2022 in cui le donne uccise furono 109).

Le donne uccise in ambito familiare/affettivo sono state 87 (-4% rispetto allo stesso periodo del 2022 in cui vittime furono 91); di queste, 55 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner (+4%).

Secondo l’ultima nota Istat sulle vittime di omicidio, nel 2022 sono stati commessi 322 omicidi (+6,2% rispetto al 2021).

Le vittime sono 196 uomini e 126 donne (il 39,1% del totale). L’età media delle donne vittime di omicidio è pari a 55,1 anni. I dati mostrano per il 2022 un aumento del numero di donne uccise da parenti (0,14x100mila donne, 0,10 nel 2021).