Ostia, 24enne trovato morto nel parcheggio di un albergo: mistero sulle cause del decesso

Macabra scoperta nel parcheggio di un albergo a Ostia, sul lungomare Paolo Toscanelli. Nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 dicembre è stato rinvenuto sull’asfalto il corpo senza vita di un giovane di 24 anni. Sul posto un’ambulanza, una volante della polizia e il medico legale. Al momento nessuna ipotesi sulle cause del decesso è esclusa.

Il ritrovamento del 24enne morto

A lanciare l’allarme è stato un passante intorno alle ore 1.30 dopo aver notato il corpo esanime a terra. Subito ha allertato il personale della struttura alberghiera, che ha sua volta richiesto l’intervento dei soccorsi.

Il personale sanitario giunto sul luogo del macabro ritrovamento non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 24enne: i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il comune di Ostia sul lungomare laziale, dove ha avuto luogo il drammatico fatto

Gli agenti di polizia si sono messi al lavoro per compiere tutti gli accertamenti del caso e risalire all’identità della vittima. Ancora da stabilire però cosa sia esattamente successo e perché il ragazzo si trovasse lì.

Mistero sulle cause del decesso

I motivi che hanno portato al decesso del giovane non sono chiari. Come detto, al momento nessuna ipotesi è esclusa, dall’improvviso malore al suicidio.

Tuttavia secondo le indiscrezioni riportate da ‘RomaToday’ il giovane sarebbe precipitato da una delle finestre dell’hotel. Non è escluso quindi che si possa essere trattato proprio di un estremo gesto volontario.

Si attende l’autopsia

Al termine delle verifiche sul posto della polizia, la salma è stata trasferita in obitorio e affidata all’autorità giudiziaria per lo svolgimento degli esami autoptici. In attesa dei risultati, che permetteranno di far luce sulla vicenda, le indagini vanno avanti a 360 gradi.