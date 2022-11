Osoppo, auto esce di strada e si schianta contro un albero: morto 21enne, accertamenti sull'incidente

Tragedia nella notte a Osoppo, in provincia di Udine, dove un ragazzo di 21 anni ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il giovane, secondo quanto riferito da Il Messaggero Veneto, avrebbe perso il controllo della sua auto andandosi a schiantare contro un albero e dopo l’impatto sarebbe morto sul colpo.

Schianto contro l’albero, morto 21enne

La vittima, secondo quanto appurato dal quotidiano, è il giovane Luca Mercanti. Residente nella cittadina friulana, il 21enne è rimasto coinvolto nel sinistro nella notte tra sabato 12 novembre e domenica 13 novembre 2022.

L’incidente è avvenuto in viale Volontari della Libertà poco prima delle 3.30 e nonostante i soccorsi per il giovane non c’è stato nulla da fare. Infatti, secondo quanto riportato, dopo l’allarme lanciato con una telefonata al Nue112 da parte dei residenti della zona che hanno sentito il forte schianto, gli infermieri della centrale Sores hanno inviato immediatamente sul posto un’ambulanza proveniente da Gemona e l’elisoccorso atterrato nella piazzola di Osoppo, ma nonostante la celerità per il giovane non c’era già più nulla da fare.

Fonte foto: Virgilio Notizie

All’arrivo dei sanitari sul luogo dell’incidente, infatti, non c’è stato altro da fare se non constatare il decesso del 21enne. I medici e i paramedici hanno provato più volte a rianimare il ragazzo, ma ogni tentativo è stato vano.

Un altro incidente che spezza la vita di un giovane dopo quello avvenuto nelle scorse ore a Pontedera dove a morire è stato un 15enne.

La dinamica dell’incidente

Sul posto, come da prassi, sono intervenuti carabinieri e la polizia stradale che ora stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Con loro anche i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e a supporto del personale sanitario.

Secondo quanto emerso fin qui sembra che il 21enne abbia perso il controllo della sua auto e poi si sarebbe andato a schiantare contro l’albero. In fase di accertamento, però, tutte le cause che potrebbero aver portato Mercanti a perdere il controllo dell’auto. Al vaglio dei carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Tolmezzo, intervenuti per rilievi e viabilità, c’è ogni ipotesi possibile e fondamentale sarà l’apporto delle telecamere della zona per cercare di capire se nel sinistro sia stato coinvolto qualche altro mezzo o se il giovane abbia perso il controllo dell’auto per altre cause.