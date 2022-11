Pontedera, scooter si schianta contro un'auto: morto 15enne, aperta indagine sull'incidente

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un giovane di 15 anni ha perso la vita nella sera di venerdì 11 novembre 2022 a Pontedera, in provincia di Pisa, dopo essersi schiantato col suo scooter con un’auto. Nonostante i soccorsi tempestivi, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Sull’incidente è stata aperta un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi.

Incidente tra scooter e auto, morto 15enne

A riportare la notizia della tragedia avvenuta venerdì sera per le strade di Pontedera è stata La Nazione. Secondo quanto riferito dal quotidiano la vittima, un 15enne residente nel paese Pisano, è morto in seguito al violento scontro con un’auto avvenuto sulla Tosco Romagnola, all’incrocio con via Castelli, intorno alle 20.30.

L’auto, una Dacia, e il mezzo a due ruote, uno Zip di colore nero, si sono scontrati e ad avere la peggio è stato il ragazzo a bordo del due ruote. Immediato l’allarme dato dalla gente della zona e dagli automobilisti di passaggio, che hanno prestato i primissimi soccorsi al giovane. Sul posto è intervenuto il 118 che ha subito trasportato il ragazzo in ospedale.

Il luogo dell’incidente mortale a Pontedera

La corsa disperata in ospedale, conducente in stato di choc

Sin da subito le condizioni del 15enne sono apparse critiche e disperate, con i sanitari che hanno fatto di tutto per salvargli la vita. Ma la corsa verso l’ospedale è stata vana, col giovane che è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nel sinistro.

Il conducente dell’auto, invece, non ha riportato conseguenze, ma una volta appresa la notizia della morte del giovane è caduto in un profondo stato di choc. Quella di Pontedera segue la tragedia delle scorse ore avvenuta tra le strade di Cuneo.

Aperte le indagini sull’incidente

Insieme agli operatori del 118 sul posto sono intervenuti anche i vigili urbani per la ricostruzione dell’incidente, il personale dei carabinieri della compagnia di Pontedera e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi.

Sull’incidente, come da prassi, è stata aperta l’indagine per cercare di determinare l’esatta dinamica degli eventi che hanno portato allo scontro tra lo scooter e l’auto. La municipale avrebbe già acquisito le prime testimonianze dagli automobilisti che stavano transitando sulla strada e hanno visto l’incidente, ma saranno soprattutto i rilievi di rito a essere fondamentali per ricostruire contesto, dinamica e circostanze dell’incidente, e per chiarire le eventuali responsabilità penali nel fatto.