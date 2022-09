Orribile incidente all’aeroporto: capelli incastrati nel nastro trasportatore, muore addetta 26enne

Una terribile morte, quella di Jermani Thompson. La ragazza americana è rimasta uccisa dopo che i capelli le si erano impigliati nel nastro trasportatore.

L’orribile incidente

Jermani Thompson, addetta bagagli dell’aeroporto internazionale Louis Armstrong di New Orleans, stava tranquillamente scaricando un aereo nel piazzale esterno dell’aerodromo.

Mentre lavorava con le valigie di un volo della Frontier Airlines, intorno alle dieci di sera, improvvisamente i suoi capelli si sono aggrovigliati negli ingranaggi del nastro trasportatore.

Fonte foto: 123RF Addetto intento a caricare un aereo

La sue grida di aiuto hanno richiamato numerosi colleghi, che non hanno potuto interrompere il funzionamento del macchinario.

La ragazza è stata portata d’urgenza all’Ochsner Medical Center di Kenner, Lousiana, ma non c’è stato nulla da fare. È morta poco dopo, a causa gravi ferite riportate.

Il cordoglio della Frontier Airlines

In seguito all’incidente la Frontier Airlines ha cancellato il primo volo del mattino del giorno seguente.

In una dichiarazione, riportata anche dal Daily Mail, un portavoce dell’azienda ha espresso “le più sentite condoglianze in seguito alla tragica morte di un membro del team del nostro partner commerciale di assistenza a terra all’aeroporto internazionale Louis Armstrong di New Orleans”.

L’aeroporto di New Orleans a lutto

“Siamo affranti e stiamo supportando la sua famiglia e i suoi amici come meglio possiamo” ha detto a nola.com Mike Hough, CEO di GAT Airline Ground Support.

“Jermani faceva parte della nostra famiglia aeroportuale e continueremo a sostenerci a vicenda in ogni modo possibile durante questo periodo difficile”.

La ragazza, che lavorava stabilmente per la GAT, era conosciuta e benvoluta nella zona. Appassionata di basket e ottima giocatrice, aveva fatto parte delle squadre dell’Hesston College in Kansas e del Tougaloo College in Mississippi.

Laureata in sociologia, Jermani sognava di poter giocare un giorno in WNBA. Un sogno che è stato però distrutto a causa di un terribile e sfortunato incidente sul lavoro.