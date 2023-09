Ong Mediterranea accusa il Governo Meloni su Lampedusa: "Emergenza costruita ad arte, inaccettabile"

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

“Un’emergenza costruita ad arte e inaccettabile”. La situazione a Lampedusa sta degenerando secondo Mediterranea, ong che si occupa di salvare migranti nel Mar Mediterraneo. Nell’hotspot dell’isola ci sono ormai 7000 persone.

Le accuse di Mediterranea al governo su Lampedusa

La ong Mediterranea Saving Humans ha accusato in una nota il Governo italiano di essere il responsabile della crisi migratoria in corso a Lampedusa. Secondo quanto riportato, sarebbe l’assenza delle istituzioni a rendere problematica la situazione.

“Come dice anche il sindaco dell’isola Mannino, i trasferimenti veloci delle persone verso la Sicilia andavano non solo potenziati ma resi effettivi” recita il comunicato, riprendendo le rimostranze del sindaco di Lampedusa.

Fonte foto: US Mediterranea La nave di soccorso della ong mediterranea

L’ong critica poi gli accordi presi con gli Stati del Nord Africa per non far partire i migranti, accusando le istituzioni di essere scese a patti con “trafficanti e miliziani“ e chiede l’utilizzo di grandi navi militari per i trasferimenti dei migranti dall’isola.

I problemi dei soccorsi in mare

Nel mirino dei Mediterranea anche la politica italiana sui soccorsi in mare. Il Governo Meloni ha varato norme che rendono molto complicato agire per salvare i migranti se non si è parte della guardia costiera o delle autorità italiane.

“Questa è una emergenza costruita anche dal punto di vista dell’organizzazione dei soccorsi in mare a partire dalla scelta di tenere lontane dalle acque libiche e tunisine le navi delle guardie costiere e delle marine europee” prosegue la nota.

L’organizzazione chiede un’operazione simile all’ormai terminata “Mare Nostrum“, che preveda un pattugliamento delle acque tra le coste europee e quelle africane in modo da salvare più vite possibile.

Il sistema di accoglienza italiano

Infine, il comunicato attacca le politiche di accoglienza italiane degli ultimi anni. Mediterranea accusa l’esecutivo e i partiti che ne fanno parte di aver smantellato il sistema di accoglienza italiano.

“I numeri delle persone che arrivano via mare non sono diversi da quelli del 2016. Quello che è cambiato è invece il fatto che non esiste più un sistema di prima e seconda accoglienza diffusa, dignitoso ed efficace” ha dichiarato l’organizzazione.

L’hotspot di Lampedusa ospita al momento più di 7000 persone, mentre la sua capacità massima dovrebbe essere di 400.