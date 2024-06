Omicidio a colpi d'arma da fuoco tra Senigallia e Mondolfo, uccide la madre e poi si toglie la vita

Forse ti può interessare

27enne uccide la madre a coltellate a Sinnai vicino Cagliari, in Sardegna: l'omicidio in via Monte Genis

A Sinnai vicino Cagliari (Sardegna) un ragazzo di 27 anni ha accoltellato la madre 57enne, uccidendola. L'omicidio è avvenuto in un'abitazione in via Monte Genis, in seguito a un litigio