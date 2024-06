27enne uccide la madre a coltellate a Sinnai vicino Cagliari, in Sardegna: l'omicidio in via Monte Genis

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragedia a Sinnai, Comune della città metropolitana di Cagliari, in Sardegna, dove un ragazzo di 27 anni ha accoltellato la madre 57enne, uccidendola. Il giovane avrebbe conficcato un coltello nella schiena della donna in seguito a un violento litigio, in un’abitazione in via Monte Genis. La vittima si chiamava Maria Dolores Cannas.

L’omicidio a Sinnai vicino Cagliari (Sardegna), in via Monte Genis

L’omicidio si è consumato nel pomeriggio di domenica 16 giugno, poco dopo le 16. Lo riporta il sito de L’Unione Sarda.

Il 27enne, Andrea Tidu, avrebbe colpito la madre alla schiena sferrando una sola coltellata, risultata fatale.

Il drammatico episodio si è verificato a Sinnai (Cagliari), in via Monte Genis

La dinamica

Secondo le primissime ricostruzioni, genitore e figlio avrebbero litigato in casa. Non sono note le ragioni dell’alterco che ha portato al drammatico epilogo.

La discussione tra i due sarebbe degenerata e a un certo punto il ragazzo avrebbe impugnato un coltello per conficcarlo nella schiena della 57enne.

Un solo fendente avrebbe raggiunto il polmone della donna.

La fuga e i soccorsi

Dopo l’aggressione, il figlio è fuggito dall’abitazione.

Non ha tuttavia fatto molta strada: i carabinieri del radiomobile di Quartu, insieme ai colleghi della stazione del Paese, hanno fermato il giovane poco distante dalla casa.

Si trovava sul marciapiede, immobile e in stato confusionale.

Per la donna, che si chiamava Maria Dolores Cannas, non c’è stato nulla da fare: i soccorritori del 118 non sono riusciti a salvarle la vita.

Sul posto è giunto anche il magistrato di turno, Enrico Lussu.