Massimo Giannini accusa Giorgia Meloni dopo le elezioni: "Non parla della sconfitta, fa la vittima"

Massimo Giannini, ospite a Otto e Mezzo da Lilli Gruber (La7), il giorno dopo l’esito dei ballottaggi delle elezioni amministrative, ha attaccato la premier Giorgia Meloni che, a sua volta, nelle scorse ore, tramite un video di oltre 10 minuti, ha criticato con toni tutt’altro che morbidi le opposizioni.

Elezioni amministrative, Massimo Giannini contro Giorgia Meloni: “Usa la legge di Truman”

Lilli Gruber ha introdotto il tema ricordando che la Meloni ha realizzato un “video di quasi 15 minuti in cui non parla dei risultati” delle elezioni, “ma molto della pericolosità dell’opposizioni”. Inoltre, ha proseguito la conduttrice, “ha detto che l’opposizione ‘usa toni irresponsabili, da guerra civile'”.

“Io – ha dichiarato Giannini, editorialista del quotidiano La Repubblica – ho l’impressione che Giorgia Meloni usi in modo spregiudicato la vecchia legge di Truman: “Se non li puoi convincere, confondili”. In questo caso non può convincere gli italiani di aver vinto le elezioni amministrative, quindi prova a confondere.

Fonte foto: ANSA Un’immagine della premier Giorgia Meloni

I numeri dei ballottaggi delle elezioni amministrative

“I numeri parlano chiaro”, ha proseguito Giannini che ha sottolineato che “nei capoluoghi di Regione è finita 6 a 0 per le opposizioni, nei comuni capoluogo è finita 17 a 10 e nei comuni con più di 15mila abitanti è finita 111 a 80″.

Senza dubbio non un risultato positivo per la maggioranza di destra. “Di questo – sempre il giornalista – la Meloni non parla. Così cosa fa? Prova a confondere gli italiani portando avanti la sua solita narrazione improntata al vittimismo. ‘Ci attaccano i comunisti, la sinistra e c’è un clima da guerra civile’, che onestamente non si vede tanto”.

“Meloni vittima”

Giannini ha aggiunto che “Meloni, dopo aver fatto la vittima”, è tornata a lanciare la “sua agenda, quella delle tre riforme. Quelle sì che spaccano il Paese, a partire soprattutto dall’Autonomia differenziata che credo abbia inciso sul risultato di queste elezioni perché le opposizioni hanno vinto soprattutto nei comuni del Sud”.

Gruber ha ricordato che Meloni, dopo le elezioni, “ha detto che sono state fatte liste di proscrizione dall’opposizione”. Pronta anche in questo caso la replica di Giannini: “Mi stupisce che lei parli di liste di proscrizione, che non ci sono state palesemente”.

E ancora: “Per lei le liste di proscrizione sono indicare quali parlamentari hanno votato per l’Autonomia differenziata. E lo dice una maggioranza che ha fatto tutta la campagna elettorale delle Europee attraverso i post di Atreju nei quali metteva il tuo volto, quello di Floris, quello di Formigli, quello di Fazio”.

“Onestamente mi sembra che se parliamo di liste di proscrizione e consideriamo tali l’indicazione dei parlamentari che sostengono l’Autonomia, queste (quelle di Atreju, ndr) lo sono altrettanto”, ha concluso Giannini che, sempre a Otto e Mezzo, ha anche attaccato il ministro Sangiuliano.